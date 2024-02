CFE: infraestrutura de produção de eletricidade

A infraestrutura de produção da Comisión Federal de Electricidad (CFE) do México é diversificada e engloba diferentes tecnologias.

Em 30 de junho de 2023, as fontes de produção da CFE eram dominadas por: ciclo combinado, hidroelétrica e térmica convencional.

Do total da produção da empresa, 43,2% correspondiam a centrais de ciclo combinado, que são instalações de produção de eletricidade que utilizam dois ciclos de funcionamento diferentes para maximizar a eficiência na conversão de energia térmica em energia eléctrica.

Outros 20,1% foram gerados por centrais hidroeléctricas, que aproveitam a energia cinética da água para gerar eletricidade. O México tem várias centrais hidroeléctricas, algumas das quais com grandes capacidades.

A produção térmica convencional representou 16,1% do total. Esta fonte refere-se à produção de eletricidade através da conversão da energia térmica proveniente da combustão de combustíveis fósseis ou, em alguns casos, da fissão nuclear.

CFE

Além disso, do total da regeneração, 9% provêm de centrais eléctricas a carvão, 3,8% de centrais a turbogás e 2,7% da Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV).

De acordo com informações do Departamento de Comércio dos EUA, o Sistema Elétrico Nacional (SEN) do México é um dos maiores do Hemisfério Ocidental.

Este sistema é composto por nove regiões, mais um sistema elétrico binacional na Baja California.

A maioria das nove regiões está interligada, formando o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Consumo

O sistema da Baixa Califórnia opera na Interconexão Ocidental dos EUA, que é supervisionada pelo Conselho de Coordenação da Eletricidade do Oeste (WECC).

De acordo com o Programa Nacional de Desenvolvimento do Sistema Elétrico (PRODESEN), o consumo de eletricidade do Sistema Elétrico Nacional foi de 333 662 GWh em 2022, o que representou um aumento anual de 3,4 por cento.

Este aumento é atribuído à recuperação de todos os sectores produtivos da economia após a pandemia. Estima-se que o consumo aumente em média 2,5 por cento ao ano entre 2023 e 2037.

Em 5 de dezembro de 2023, a CFE emitiu a sua terceira emissão ASG de CEBURES na Bolsa de Valores do México por 10 mil milhões de pesos.

A emissão consistiu em três séries com os seguintes vencimentos: vencimento a três anos e taxa de juro variável, vencimento a 6,3 anos e taxa de juro fixa nominal, e vencimento a 12 anos e taxa de juro fixa real.