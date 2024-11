Importações de chips semicondutores para a China caem 16%

As importações de chips semicondutores para a China caíram a uma taxa anual de 16% em 2023, para US$ 377 bilhões.

Em 2022, a China reduziu essas compras externas em 3,9%, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega do país.

Os chips semicondutores são essenciais nos circuitos de uma variedade de produtos. Entre eles estão inversores, carregadores integrados, computadores, dispositivos de telecomunicações, sensores automotivos e eletrônicos de consumo. Eles também são usados em sistemas de controle e automação industrial.

No entanto, a fabricação de chips semicondutores diminuiu no início da década de 2020. Isso se deveu ao fechamento de fábricas por causa da Covid-19. Depois, com a reabertura das fábricas, a demanda por produtos que contêm chips semicondutores começou a crescer.

Importações de chips semicondutores para a China

Um relatório da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China observa que as restrições impostas pelos Estados Unidos em 2022 diminuíram a capacidade da China de desenvolver e fabricar semicondutores avançados. Essas restrições limitaram seu acesso aos principais segmentos do setor de chips que poderiam fortalecer suas forças armadas.

O relatório também mostra como essas medidas levaram a China a intensificar seus esforços. Por exemplo, ela procurou atrair talentos estrangeiros para seu setor de chips, contornar os controles de exportação e expandir suas atividades de espionagem. Ela também promoveu a inovação local.

Em setembro de 2023, a Huawei lançou um smartphone que supostamente usa um chip de fabricação chinesa com capacidade de desempenho 5G, apesar das restrições dos EUA. No entanto, a capacidade da China de produzir esses chips em grande escala no país continua incerta.

Capacidade de mão de obra

Na China, a desigualdade de acesso à educação de qualidade é evidente. A diferença entre as áreas urbanas e rurais afeta a capacidade do país de desenvolver uma força de trabalho qualificada em todo o país.

Por outro lado, o relatório observa que isso tem várias implicações para os Estados Unidos. No curto prazo, as iniciativas lideradas pelo Partido e pelo Estado na China, que direcionam recursos para setores estratégicos, como inteligência artificial e semicondutores, podem representar desafios para os Estados Unidos. Em longo prazo, no entanto, as deficiências no sistema educacional da China podem limitar sua competitividade econômica e tecnológica.