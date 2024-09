Importações de carne de peru do Brasil para o México

As importações de carne de peru (guajolote) do Brasil para o México totalizaram 16.056 toneladas em 2023, uma queda de 3,7% em relação ao ano anterior.

O México foi o principal destino dessas vendas externas, de acordo com informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil.

Mercado mexicano de carne de peru

O consumo de carne de peru no México é baixo em comparação com o consumo de carne de frango, que é mais barata.

Em 2023, a produção mexicana de peru com casco foi de 25.202 toneladas, com um preço médio de 43,50 pesos por quilo.

Cada um dos perus produzidos no México pesava em média 7,76 quilos e o valor combinado da produção foi de 1.097 milhões de pesos, de acordo com dados do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Sader).

Importações de carne de peru

A carne de peru é uma fonte de proteína, rica em ácidos graxos, com baixo teor de calorias e colesterol, rica em ferro, zinco e selênio, e fornece vitaminas B6 e B12.

De toda a produção de carne de peru no México, 55% é feita em quintais ou em pequena escala.

Abaixo estão listados os principais destinos das vendas externas de carne de peru do Brasil em 2023, medidos em toneladas:

México: 16.056.

África do Sul : 12.966.

União Europeia : 10.833.

Chile : 4.490.

Peru : 4.432.

Benin : 2.181.

Congo : 2.115.

Gabão : 1.908.

Guiné Equatorial : 1.716.

República Dominicana: 1.586.

História e tradição

Os astecas domesticaram o guajolote e essa ave foi levada pelos espanhóis para a Europa.

No México, o guajolote é consumido em certas celebrações, como o Natal, festivais de santos padroeiros ou casamentos.

Também é consumido em carnes processadas, como salsichas, linguiças e presuntos.

As exportações brasileiras de carne de peru para o mundo cresceram 17,8% em relação ao ano anterior em 2023, para 69.833 toneladas.

Nos últimos 10 anos, a produção brasileira dessa carne teve seu nível mais alto em 2017, com 390.480 toneladas, e seu nível mais baixo em 2023.