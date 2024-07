As importações de bens de capital da China para o México representaram 61,66% do total das importações de mercadorias mexicanas em 2021, de acordo com os dados mais recentes disponíveis nas estatísticas do Banco Mundial.Essa participação aumentou nas últimas décadas de uma cobertura de 17% em 1994.O que são bens de equipamento? São activos que são utilizados na produção de bens ou serviços durante um período de tempo alargado.

Importações de bens de capital

Estes bens não são completamente consumidos no processo de produção, mas são utilizados repetidamente para gerar valor económico ao longo do tempo. Seguem-se alguns exemplos:

Máquinas de produção.

Instalações industriais.

Espaço de escritório.

Software.

Equipamento industrial.

Armazéns.

Material informático.

Ferramentas especializadas.

Veículos de transporte utilizados para a produção ou distribuição de mercadorias.

Sistemas de informação.

Do total das importações de produtos no México em 2021, 22% eram bens de consumo e os restantes 12% bens intermédios. Em 1994, este rácio era de 62% e 21%, respetivamente.

Comércio

Em 2023, o México importou US $ 114,188 bilhões em mercadorias da China, uma redução ano a ano de 4 por cento.Por outro lado, as exportações mexicanas de bens para o mercado chinês foram de 9,151 bilhões de dólares, uma queda de 15% em relação a 2022.Embora a China tenha sido o terceiro maior destino das exportações mexicanas em 2023, depois dos Estados Unidos e do Canadá, a China foi classificada como o segundo maior fornecedor estrangeiro de bens para o México, superada apenas pelos Estados Unidos.Com a crescente concorrência da América Latina e a procura de importações chinesas que deverá abrandar acentuadamente devido a uma combinação de crescimento económico mais fraco e declínio populacional, a expansão do comércio com o Canadá e o México poderá representar a maior oportunidade. Isto também afectará a gama de produtos de exportação, uma vez que quase metade das importações agrícolas chinesas dos Estados Unidos são de soja, enquanto a gama de importações do Canadá e do México é mais diversificada. Consequentemente, prevê-se que as exportações de soja diminuam 4% nos próximos 10 anos e que, até 2033, a quota da soja no total das exportações agrícolas dos EUA possa ser reduzida.