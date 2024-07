Importações de automóveis para o México: dados e tecnologia

As importações de automóveis para o México cresceram a taxas de dois dígitos nos últimos três anos, de acordo com dados do Ministério da Economia.Globalmente, o México ocupou o décimo segundo lugar entre os maiores importadores de automóveis do mundo em 2023.A sua quota no total das importações mundiais de automóveis aumentou de 1% em 2020 para 1,8% em 2023.

Importações de automóveis para o México

Esta tem sido a tendência nas compras estrangeiras de carros para o mercado mexicano, em milhões de dólares:

2020: 6.233 (-37% y-o-y).

2021: 7.556 (+21 por cento).

2022: 11.012 (+46 por cento).

2023: 17 674 (+61 por cento).

O México é um grande mercado para veículos ligeiros, peças para automóveis e camiões. Também precisa de fornecimentos e tecnologias de países como os Estados Unidos, a Alemanha e a China para veículos eléctricos. A indústria automóvel é muito importante no México. Representa 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e 18% do PIB da indústria transformadora. Emprega também mais de 1 milhão de pessoas em todo o país.

Tecnologia

Segundo a Solera Corp., a indústria automóvel tem mais de 150 anos e continua a ser grande e complexa. Seguradoras, oficinas de reparação, fabricantes, fornecedores de peças, concessionários e operadores de frotas enfrentam grandes desafios. Gerir estes sistemas complicados e trabalhar ao mesmo tempo pode afetar a rentabilidade e a experiência do utilizador final.Com o aumento da complexidade e da digitalização dos veículos, o custo das reparações continua a aumentar e as oficinas continuam a não ter técnicos qualificados em número suficiente. As partes interessadas estão à procura de soluções mais simples, mais focadas e integradas de ponta a ponta.

Fabrico

À medida que a tecnologia automóvel avança, o México procura soluções que incluam grandes volumes de dados, tecnologias sem fios, cartões electrónicos, análise de dados, eletrificação e inovação.O Departamento de Comércio dos EUA afirma que os exportadores que apoiam a sua conceção, engenharia, investigação e desenvolvimento com qualidade, certificações, preços competitivos, rapidez e uma forte cadeia de subfornecedores, gestão de projectos, flexibilidade e adaptabilidade estão melhor posicionados para servir os clientes no mercado automóvel e noutros sectores de fabrico avançados.A principal concorrência para as peças de equipamento original dos EUA no mercado mexicano provém dos fabricantes nacionais, bem como da China, do Japão, da Coreia do Sul, da Alemanha e do Canadá, entre outros países.