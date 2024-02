Importações de automóveis para a Alemanha: os 10 principais fornecedores

As importações de automóveis para a Alemanha totalizaram 78,053 mil milhões de dólares em 2023, sendo os Estados Unidos e a República Checa as suas principais fontes.

Essas compras registaram um crescimento de 13,9% em relação a 2022, de acordo com dados do Serviço Federal de Estatística da Alemanha.

A Alemanha é o lar de alguns dos fabricantes de automóveis mais conhecidos do mundo, incluindo Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi e Porsche.

Depois de cair de US $ 72.162 bilhões em 2019 para US $ 66.427 bilhões em 2020 por causa da pandemia Covid-19, as importações de automóveis para a Alemanha aumentaram para US $ 67.502 bilhões em 2021 e depois para US $ 68.522 bilhões em 2022.

Para além das marcas alemãs, outras empresas internacionais têm uma presença significativa no mercado alemão, como a Ford, a Opel (parte do Grupo PSA) e a Toyota.

Os cinco principais fornecedores externos de automóveis para o mercado alemão em 2023 foram: os Estados Unidos (8,835 mil milhões de dólares), a República Checa (7,949 mil milhões de dólares), a Espanha (7,939 mil milhões de dólares), a Eslováquia (6,785 mil milhões de dólares) e o México (4,792 mil milhões de dólares).

Em termos homólogos, os resultados acima referidos registaram as seguintes taxas de crescimento: Estados Unidos (8,7 por cento), República Checa (16 por cento), Espanha (0,1 por cento), Eslováquia (6,7 por cento) e México (24,8 por cento).

Importações de automóveis

A Alemanha é também o lar de uma forte indústria de fornecedores de automóveis que fornece componentes e tecnologias aos fabricantes e está a adotar regulamentos mais rigorosos em termos de emissões e a trabalhar para uma mobilidade mais sustentável.

Outras origens notáveis das importações de automóveis para o mercado alemão foram: o Reino Unido (4 655 milhões de dólares, +26,9%), a China (4 251 milhões de dólares, +172%), a África do Sul (4 009 milhões de dólares, +41,5%), a Itália (3 882 milhões de dólares, +24,1%) e a França (3 532 milhões de dólares, -17,9%).

Há um interesse crescente nos veículos eléctricos e híbridos e os fabricantes alemães estão a investir fortemente no desenvolvimento desta tecnologia.

Desde 2020, a economia global, bem como a indústria automóvel, têm sido influenciadas direta e indiretamente por eventos macroeconómicos que resultam em condições desfavoráveis, incluindo a escassez de chips semicondutores e outros componentes, elevados níveis de inflação das matérias-primas e da mão de obra, taxas de juro mais elevadas e escassez de mão de obra e de energia em determinados mercados.