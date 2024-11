IED chinês no México: tendência na última década

O IED chinês no México foi de US$ 1,832 bilhão na última década, de 2014 a 2023, de acordo com dados do Ministério da Economia.

Esse valor é pequeno se considerarmos que o governo mexicano almeja atrair valores anuais próximos a 40 bilhões de dólares por ano.

Por enquanto, o Ministério da Economia projeta que os fluxos de Investimento Estrangeiro Direto para o país chegarão a 38,2 bilhões de dólares em 2024.

IED chinês no México

Em geral, o Ministério da Fazenda e Crédito Público (SHCP) espera que a realocação dos processos de produção (nearshoring) e a instalação de empresas globais no México continuem a favorecer o investimento estrangeiro e o fluxo constante de capital para o México, refletido principalmente no IED e no investimento em portfólio.

A tendência do IED chinês no México, em milhões de dólares, é mostrada abaixo:

2014 : 98.86.

2015 : 49.42.

2016 : 78.00.

2017 : 130.93

2018 : 269.42.

2019 : 85.63.

2020 : 167.96.

2021 : 223.04.

2022 : 569.73.

2023: 159.30.

Produção industrial dos EUA

O SHCP estima que a economia dos EUA terá um crescimento sólido em 2024. A projeção de crescimento anual é de 2,7%, 0,9 ponto percentual acima da estimativa do Pacote Econômico de 2024. Esse avanço é impulsionado principalmente pelo consumo privado em serviços e pelo investimento não residencial. Ambos os fatores foram impulsionados pelo aumento dos salários reais e pelo baixo desemprego.

Além disso, a posição financeira estável das famílias e das empresas ajudou a mitigar o impacto das altas taxas de juros.

Por outro lado, espera-se que a produção industrial mantenha um desempenho fraco em comparação com o ano anterior. Isso é atribuído às condições financeiras restritivas, ao maior consumo de serviços em vez de bens e aos aumentos nos custos de transporte devido aos conflitos geopolíticos. As tensões comerciais com a China, que resultaram em tarifas mais altas, também desempenham um papel importante.

Entretanto, alguns setores industriais continuarão a crescer. Os setores que são mais integrados comercialmente com o México, como o de eletrônicos, equipamentos aeroespaciais e produtos químicos, continuarão dinâmicos. Da mesma forma, espera-se que estados como o Texas e Michigan, com fortes laços comerciais, apresentem crescimento acima da média nacional.