Investimento estrangeiro direto chinês no Canadá: tendência

O investimento estrangeiro direto chinês no Canadá totalizou US$ 124,611 bilhões nos últimos seis anos, de acordo com dados do Statistics Canada.

Esses fluxos tiveram altos e baixos, com o ponto mais baixo em 2016, com US$ 10,851 bilhões, e o mais alto em 2021, com US$ 18,336 bilhões.

Em 2023, a China foi classificada como o quinto maior país investidor no Canadá, de acordo com a classificação definitiva de países investidores. Foi também o 20º destino mais importante para o investimento direto canadense no exterior. Na região da Ásia-Pacífico, foi classificada como o quarto destino mais importante.

Investimento estrangeiro direto chinês no Canadá

O investimento chinês no Canadá continua a se concentrar em recursos naturais. Isso inclui minerais e combustíveis energéticos. A maioria desses investimentos é feita por meio de fusões e aquisições.

De acordo com o governo canadense, várias medidas foram tomadas para fortalecer o processo de análise de investimentos estrangeiros. Além disso, busca-se garantir que esses investimentos estejam alinhados com os valores e interesses do Canadá.

Veja a seguir a tendência do IED chinês no Canadá, em milhões de dólares americanos:

2016 : 10,851.

2017 : 11,355.

2018 : 15,320.

2019 : 17,997.

2020 : 14,856.

2021 : 18,336.

2022 : 18,165.

2023: 17,731.

Relações internacionais

Em face da incerteza econômica global e das eleições em diferentes países, a China está fortalecendo suas relações externas. Esse esforço inclui laços com nações ocidentais, como Austrália, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e EUA. Embora o Canadá também faça parte dessa abordagem, ele não está no topo da lista.

O relacionamento entre o Canadá e a China continua complexo. Há vários pontos de tensão, como interferência estrangeira, casos de pena de morte, vistos, Hong Kong, Xinjiang e Taiwan. Entretanto, a interação com a China continua sendo relevante para o Canadá. Isso se deve à sua influência global em diferentes áreas.

Em termos de IED, o setor de mineração do Canadá recebe a maior parte dos fundos de países aliados. Entre eles estão a Austrália e os Estados Unidos.