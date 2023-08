IDE no México: novo máximo histórico

O México atingiu um novo máximo histórico nos fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), com 29,041 mil milhões de dólares no primeiro semestre de 2023.

A localização geográfica estratégica do México, a conetividade, a mão de obra qualificada e a base de produção industrial diversificada, bem como as suas barreiras limitadas ao investimento, atraíram IDE significativo nos sectores da indústria transformadora, do retalho, dos serviços financeiros e das comunicações, entre outros.

Além disso, de acordo com a Vesta, a implementação do Acordo México-EUA–Canadá (T-MEC) compõe os factores internos que apoiam o México como beneficiário da diversificação da cadeia de abastecimento da indústria transformadora.

Em 2022, o México foi classificado entre as 15 maiores economias do mundo e a segunda maior economia da América Latina em termos de PIB.

Em particular, o comércio tornou-se um componente material da economia, com as importações e exportações a aumentarem de 28% do PIB em 1993, antes da implementação do NAFTA, que foi substituído pelo T-MEC, para 78% do PIB em 2022, de acordo com o Banco Mundial e o INEGI.

IDE no México

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do México, com cerca de 82% das exportações mexicanas a destinarem-se à economia norte-americana.

De acordo com o Banco Mundial, o México é o 11.º maior produtor do mundo em termos de valor em 2021. De acordo com o INEGI, o sector da indústria transformadora representava 19% do PIB em 2022.

Do total dos fluxos de IDE para o México no primeiro semestre deste ano, 57% foram para o sector da indústria transformadora, 78% corresponderam a reinvestimento de lucros e 43% tiveram origem nos Estados Unidos.

De um modo geral, a atividade comercial dos EUA com o México aumentou significativamente desde a década de 2000, devido aos acordos comerciais entre os dois países, bem como aos padrões de cooperação e comércio dos EUA, como o nearshoring.

De acordo com o Índice Global de Competitividade dos Custos de Fabrico do BCG, que acompanha as alterações nos salários relativos das fábricas, o crescimento da produtividade, as taxas de câmbio e os custos energéticos, o México e outros países da região do Sudeste Asiático, como a Tailândia, a Malásia e a Indonésia, oferecem os custos de fabrico mais competitivos do mundo.