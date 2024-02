Hershey: investissement dans la planification des ressources de l’entreprise

Le fabricant de chocolat The Hershey Company a augmenté ses investissements dans la planification des ressources de l’entreprise.

Pour rappel: la société est le plus grand producteur de chocolat de qualité en Amérique du Nord, l’un des principaux fabricants de snacks aux États-Unis et un leader mondial dans le domaine des produits de confiserie chocolatés et non chocolatés.

Hershey commercialise, vend et distribue ses produits sous plus de 90 marques dans environ 80 pays.

Alors que ses ventes nettes ont augmenté de 7,2% en 2023 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 11,165 milliards de dollars, son bénéfice net a augmenté de 13,2%, pour atteindre 1,862 milliard de dollars.

L’entreprise est en train de mettre en œuvre, sur plusieurs années, un nouveau système mondial de planification des ressources de l’entreprise (ERP), qui remplace ses systèmes opérationnels et financiers existants.

Quelle est la fonction du système ERP ? Il est conçu pour tenir avec précision les registres financiers de l’entreprise, améliorer la fonctionnalité opérationnelle et fournir en temps utile à l’équipe de direction des informations relatives au fonctionnement de l’entreprise.

Au cours du troisième trimestre 2022, Hershey a achevé la mise en œuvre d’un segment opérationnel qui est inclus dans son segment international.

En juillet 2023, la société a achevé la transition vers le nouveau système ERP en tant que grand livre consolidé.

Hershey

En octobre 2023, Hershey a achevé la mise en œuvre de son nouveau système ERP dans le segment des snacks salés d’Amérique du Nord.

Hershey est en train de mettre à jour ses contrôles internes pour refléter les changements dans les processus d’affaires des rapports financiers affectés par cette mise en œuvre.

En outre, la société a acquis certains actifs qui fournissent une capacité de production supplémentaire à Weaver Popcorn Manufacturing.

Les principales utilisations de la trésorerie de la société à des fins d’investissement concernent les achats d’immobilisations corporelles et de logiciels capitalisés, ainsi que les acquisitions d’entreprises, partiellement compensés par les produits de la vente d’immobilisations corporelles.

Technologie

Quel est le montant des investissements de l’entreprise? Elle utilise 1,2 milliard de dollars de liquidités pour les activités d’investissement en 2023, contre 0,8 milliard de dollars en 2022, l’augmentation des dépenses en liquidités étant due à des investissements accrus dans les capacités et la technologie, ainsi qu’à un niveau plus élevé d’activités d’acquisition.

Les dépenses d’investissement, y compris les logiciels capitalisés, principalement pour soutenir la mise en œuvre de son système ERP, l’expansion des capacités, l’innovation et les économies de coûts, s’élèvent à 771,1 millions de dollars en 2023, 519,5 millions de dollars en 2022 et 495,9 millions de dollars en 2021.