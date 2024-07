Grupo Volvo: fábricas em 18 países

O Grupo Volvo da Suécia opera fábricas de fabrico e montagem em 18 países nos cinco continentes. Em 2023, as suas vendas líquidas foram de 552.764 milhões de coroas suecas, um aumento de 16,7% em relação ao ano anterior.Onde estão localizadas as vossas operações de fabrico mais importantes? Suécia, EUA, Brasil, Índia, França e China.

Grupo Volvo

Aqui estão alguns dos seus produtos:

Camiões .

Veículos comerciais ligeiros, médios e pesados.

Autocarros.

Equipamento de construção, como escavadoras, carregadoras e camiões articulados.

Motores marítimos e industriais.

A empresa tem cerca de 60 fábricas em todo o mundo. Para além disso, o Grupo Volvo tem centros de logística, investigação e desenvolvimento e distribuição. No total, as instalações do Grupo Volvo encontram-se em mais de 500 locais diferentes.Cerca de 12.000 fornecedores apoiam a produção em série do Grupo Volvo. A sua rede de fornecimento inclui mais de 50.000 locais de fornecedores em todo o mundo.

Componentes

As cadeias de fornecimento importantes relacionadas com os impactos de sustentabilidade incluem materiais como o aço, alumínio e polímeros, e componentes como baterias e dispositivos electrónicos.As operações de fabrico também dependem de parceiros de montagem e fornecedores que submontam peças e sistemas.O Grupo Volvo oferece muitos produtos e serviços em quase 190 mercados. Vende camiões, autocarros, máquinas, reboques, superestruturas e veículos usados. Também vende peças sobresselentes, oferece manutenção, reparações, cobertura alargada, soluções de conetividade e outros produtos do mercado pós-venda. Além disso, presta serviços financeiros, como leasing, empréstimos a prazo e alugueres operacionais.

Principais marcas

As principais marcas do Grupo Volvo são a Volvo, a Volvo Penta, a Rokbak, a Renault Trucks, a Prevost, a Nova Bus, a Mack e a Arquus. Também trabalha em estreita colaboração com outras empresas, como a SDLG, Milence, Eicher, Dongfeng e cellcentric.Com uma impressionante rede de fábricas e uma oferta diversificada de produtos e serviços, o Grupo Volvo não só é líder na produção de veículos comerciais e maquinaria pesada, como também está na vanguarda da sustentabilidade e da tecnologia avançada.