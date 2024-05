Grupo Sanborns: produção e venda de chocolates

O Grupo Sanborns produz e comercializa chocolates sob oito marcas e dispõe de uma fábrica de chocolates para o efeito.

Estas marcas são Choco-GUUM, Chocoloritos, Tecoflakes, Cocolete, El Capitán, Tecolote, Manicero e Tortuga Sanborns.

Quando o cacau era cultivado no México, na época pré-colombiana, os astecas e outros povos mesoamericanos diluíam este fruto em água com especiarias para criar o chamado xocolatl, que significa água amarga ou água castanha.

Desde então e até aos dias de hoje, o México tem sido um dos principais mercados de consumo de chocolate.

O Grupo Sanborns também fabrica e comercializa rebuçados com as marcas Sanborns Pon pons e Piedritas de Rio; as suas tradicionais caixas de chocolates e os seus gelados com a marca Tecoleta Sanborns.

Grupo Sanborns

Em 1965, o Grupo Carso, liderado por Carlos Slim Helú, adquiriu a Sanborns, cujas origens remontam a 1903, quando o americano Walter M. Sanborn fundou uma pequena farmácia na Cidade do México.

Atualmente, o Grupo Sanborns participa no sector comercial com 444 pontos de venda.

Esta integração é composta da seguinte forma:

Uma cadeia de 143 pontos de venda com operações de restauração e loja, sob o conceito Sanborns.

1 Sanborns Home & Fashion.

19 Sanborns Café

43 lojas de música Mixup.

102 lojas iShop.

95 grandes armazéns Sears.

1 boutiques El Palacio de los Perfumes.

39 lojas Dax.

2 centros comerciais.

Fábrica

O Grupo Sanborns é proprietário das instalações (incluindo o terreno) onde estão localizadas 48 das suas Unidades Sanborns, bem como de 3 comissarias e uma fábrica de chocolates.

Os restantes imóveis onde exerce a sua atividade são arrendados.

O formato Sanborns representa um conceito único de lojas de conveniência especializadas no México, oferecendo uma experiência completa aos seus clientes, com uma vasta gama de produtos disponíveis para compra.

Estes produtos incluem uma grande variedade de livros, revistas, música, produtos farmacêuticos, produtos de saúde e beleza, eletrónica, jóias, presentes, doces e brinquedos.

Além disso, todas as lojas Sanborns têm um serviço completo de restaurante e bar. A maioria das nossas lojas Sanborns está localizada em centros comerciais movimentados, embora também tenhamos lojas fora dos centros comerciais em diferentes partes do país.