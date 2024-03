Grupo Bimbo: antitrust no Brasil e no Canadá

Em 2017, as autoridades canadianas da concorrência lançaram uma investigação contra o Grupo Bimbo por alegada colusão entre vários participantes no sector da panificação.

Esta investigação inclui a Canada Bread, que até à data não foi acusada de tal conduta.

O Grupo Bimbo está a cooperar com as autoridades canadianas neste processo.

Em 20 de julho de 2023, a Canada Bread efetuou um pagamento de 50 milhões de CAD, que foi totalmente provisionado, correspondente à coima imposta pelo Tribunal Superior de Justiça de Ontário relacionada com a investigação aberta pela autoridade da concorrência em 2017.

Além disso, o Grupo Bimbo e a Canada Bread foram citados em duas acções colectivas relacionadas com essa investigação.

Tendo em conta o estado atual destas ações coletivas, em 31 de dezembro de 2023, não tinha sido registada qualquer provisão.

No Canadá, o Gabinete da Concorrência do Canadá funciona como uma agência independente do governo e é responsável por promover e manter a concorrência nos mercados canadianos em benefício dos consumidores.

Grupo Bimbo

Por outro lado, derivado da compra no Brasil, em 2008, de activos relacionados com a marca Firenze, o Grupo Bimbo foi sujeito a processos de apreensão fiscal como alegado sucessor das empresas que participaram nas acções reclamadas.

No entanto, em 7 de janeiro de 2021, a empresa assinou com as autoridades competentes um acordo relacionado com os processos acima referidos, que envolve a realização de pagamentos durante os sete anos seguintes à assinatura do acordo, com a opção de liquidação antecipada em qualquer altura.

Em 29 de abril de 2022, a empresa liquidou antecipadamente a totalidade da dívida de 309 838 USD.

Panificação

Adicionalmente, o Grupo Bimbo assegurou processos laborais e civis através de depósitos de garantia no valor de USD 170.054, apresentados em outros activos de longo prazo.

No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE) é uma entidade independente que opera como parte do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), que é responsável por promover e garantir a concorrência nos mercados brasileiros.

O Grupo Bimbo é a maior empresa de panificação do mundo, fundada em 1945 na Cidade do México, e tem mantido uma crescente internacionalização.