Grupo Bafar abre 100 novas lojas CarneMart até 2023

A empresa mexicana Grupo Bafar abriu 100 novas lojas CarneMart em 2023, elevando o seu total para 360 unidades.

Com isso, segundo o Grupo Bafar, a CarneMart é a cadeia de lojas de carnes que mais cresce em todo o país.

Óscar Eugenio Baeza Fares fundou esta empresa, da qual é atualmente o Presidente do Conselho de Administração.

Grupo Bafar

Esta empresa é um dos principais produtores e comerciantes de produtos de proteína animal do México.

Fundado em 1979, o Grupo Bafar estabeleceu-se como um dos principais produtores e distribuidores de carne de vaca, porco e frango no México e noutros países.

A sua linha de produtos inclui carnes de charcutaria, carnes embaladas, refeições pré-cozinhadas, cortes de carne e linhas de valor acrescentado (produtos de frango, porco, vaca e peixe com processamento adicional, como panados, recheios e marinadas).

O Grupo Bafar registou um volume de negócios de 25.599 milhões de pesos em 2023, o que representa um aumento anual de 3 por cento.

Ao mesmo tempo, o seu lucro líquido foi de 3.806 milhões de pesos, um aumento de 80 por cento em relação ao ano anterior.

CarneMart

As lojas CarneMart são um formato único, uma vez que se centram no sector alimentar formal e informal.

Através de uma oferta de produtos próprios e de terceiros, as lojas CarneMart procuram atingir pequenos restaurantes e empresas, tais como taquerias e quiosques de cachorros-quentes e hambúrgueres, entre outros negócios informais.

Assim, acreditamos que a CarneMart continuará a ser uma componente chave do crescimento futuro do Grupo Bafar, dado que a maioria do mercado de restauração é constituído por estes pequenos negócios.

Os retalhistas modernos oferecem produtos mais caros e que podem ser pequenos para estes prestadores de serviços.

A CarneMart oferece uma gama de produtos que os pequenos vendedores necessitam, pois combinam tamanhos de produtos e oferecem-nos nos locais certos para que possam suprir as suas necessidades, seja numa base semanal ou mesmo diária.

Os pequenos negócios formais e informais de restauração, incluindo as mercearias, são um segmento importante que, historicamente, tem sido mal servido pelos retalhistas institucionais.

Entre as nossas marcas mais reconhecidas estão Sabori, Parma, Bafar e Burr, Grillers e Guisy.