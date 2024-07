Groupe Volvo: usines de fabrication dans 18 pays

Le groupe suédois Volvo exploite des usines de fabrication et d’assemblage dans 18 pays sur cinq continents. En 2023, ses ventes nettes s’élevaient à 552,764 millions de couronnes suédoises, soit une augmentation de 16,7% par rapport à l’année précédente.Où se situent vos principales activités de production? En Suède, aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en France et en Chine.

Volvo Group

Voici quelques-uns de ses produits:

Camions.

Véhicules utilitaires légers, moyens et lourds.

Autobus.

Matériel de construction, comme les excavatrices, les chargeuses et les camions articulés.

Moteurs marins et industriels.

La société possède environ 60 usines dans le monde entier. En outre, le groupe Volvo dispose de centres de logistique, de recherche et développement et de distribution. Au total, les installations du groupe Volvo sont réparties sur plus de 500 sites différents.Environ 12,000 fournisseurs soutiennent la production en série du groupe Volvo. Son réseau d’approvisionnement comprend plus de 50,000 sites de fournisseurs dans le monde entier.

Composants

Les chaînes d’approvisionnement importantes liées aux impacts de la durabilité comprennent des matériaux tels que l’acier, l’aluminium et les polymères, et des composants tels que les batteries et les appareils électroniques.Les opérations de fabrication dépendent également de partenaires d’assemblage et de fournisseurs qui sous-assemblent des pièces et des systèmes. Le groupe Volvo offre de nombreux produits et services sur près de 190 marchés. Il vend des camions, des autobus, des machines, des remorques, des superstructures et des véhicules d’occasion. Il vend également des pièces détachées, propose des services d’entretien, des réparations, des extensions de couverture, des solutions de connectivité et d’autres produits du marché secondaire. En outre, elle fournit des services financiers tels que le crédit-bail, les prêts à terme et les contrats de location-exploitation.

Principales marques

Les principales marques du groupe Volvo sont Volvo, Volvo Penta, Rokbak, Renault Trucks, Prevost, Nova Bus, Mack et Arquus. Le groupe travaille également en étroite collaboration avec d’autres entreprises telles que SDLG, Milence, Eicher, Dongfeng et cellcentric.Avec un réseau impressionnant d’usines et une offre diversifiée de produits et de services, le groupe Volvo n’est pas seulement leader dans la production de véhicules commerciaux et de machines lourdes, mais il est aussi à la pointe du développement durable et de la technologie avancée.