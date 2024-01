Finances publiques du Mexique: excédent primaire

En 2023, les finances publiques du Mexique sont restées saines, avec un excédent primaire attendu de 0,1 % du PIB et des besoins totaux du secteur public (la mesure la plus large du déficit) de 3,9 % du PIB.

Le budget du ministère des finances et du crédit public (SHCP) pour 2024 prévoit une augmentation des dépenses courantes et des programmes sociaux, ce qui entraînera une augmentation du déficit total à 5,4 % du PIB et un déficit primaire de 1,2 % du PIB.

Malgré cela, le ratio dette/PIB du Mexique devrait atteindre un niveau sain de 48,8 % du PIB d’ici à la fin de 2024, et le pays conserve une note d’investissement de qualité auprès des principales agences de notation (S&P, Fitch et Moody’s).

Globalement, en 2023, la politique monétaire est restée stricte pour faire face aux pressions inflationnistes persistantes, tandis que le tableau de l’orientation budgétaire a été mitigé, certains pays poursuivant le processus d’assainissement budgétaire, tandis que d’autres ont assoupli cette orientation.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’orientation budgétaire des États-Unis a été assouplie, ce qui ne contribue pas à réduire l’inflation.

Il est également mentionné pour la zone euro que la politique budgétaire devrait viser à contribuer au processus de désinflation en adoptant une position généralement restrictive.

Finances publiques

En ce qui concerne le Mexique, il convient de noter que ces dernières années, il y a eu une coordination des deux politiques, ce qui a été essentiel pour renforcer les fondamentaux macroéconomiques du pays.

En 2020, selon la Banque du Mexique, face aux différents chocs subis par l’économie mexicaine, les politiques fiscales et monétaires ont agi en conséquence pour atténuer l’impact de ces chocs sur l’économie. Une coordination similaire a été observée en 2021.

Puis, en 2022, la politique monétaire est restée stricte tandis que le déficit primaire s’est creusé, bien que de seulement 0,2 point de pourcentage du PIB.

Comparé à d’autres pays, le Mexique n’a pas eu besoin d’un ajustement budgétaire majeur dans les années qui ont suivi la pandémie, car le déficit de la balance publique ne s’est que modérément creusé en 2020.

Les finances publiques désignent l’ensemble des activités et des décisions financières qui visent à gérer les ressources financières de l’État pour qu’il puisse remplir ses fonctions et assumer ses responsabilités, telles que la fourniture de biens et de services publics, l’entretien des infrastructures, la mise en œuvre de politiques sociales et la gestion de la dette publique, entre autres.