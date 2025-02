Fentanil e tarifas: Jamieson Greer e Donald Trump 

Qual é a relação entre o fentanil e tarifas que o presidente dos EUA, Donald Trump, planeja impor?

Um fato para iniciar esta questão. A Drug Enforcement Administration (DEA) classificou o fentanil como a droga mais letal dos Estados Unidos.

Com base nisso, Trump pretende atacar esse problema na fonte: o fornecimento.

Fentanil e tarifas

Trump adiou por um mês uma tarifa geral de 25% sobre todas as importações dos EUA provenientes do México e do Canadá se, entre outras condições, os dois países não ajudarem a reduzir o fluxo da droga através das fronteiras dos EUA. A ameaça de tal tarifa foi reduzida para 10% para os produtos energéticos canadenses.

Como parte de seu acordo com Trump para adiar a entrada em vigor das novas tarifas, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, enviou mais 10.000 membros da Guarda Nacional para a fronteira norte para “impedir o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, especialmente o fentanil”.

Reciprocamente, Sheinbaum pediu a Trump que trabalhasse com o México para restringir as importações de armas mexicanas dos EUA por grupos criminosos.

Jamieson Greer

A DEA apreendeu mais de 77 milhões de pílulas falsas de fentanil em 2023, em comparação com 50,6 milhões em 2021.

O CDC estima que os opioides sintéticos, como o fentanil, causaram mais de 61.800 mortes por overdose nos EUA entre agosto de 2023 e julho de 2024. A recente redução nesses casos levanta questões sobre o impacto das políticas de combate ao narcotráfico nas táticas dos traficantes.

Além disso, o recente declínio nas mortes por overdose levantou questões sobre se as políticas antinarcóticos do lado da oferta desempenharam um papel na alteração do comportamento dos traficantes de drogas.

Jamieson Greer, indicado pelo Presidente Donald Trump para representar o comércio dos EUA, apoiou as tarifas contra o México e o Canadá durante sua audiência de confirmação.

Embora as tarifas altas possam aumentar os preços, Greer enfatizou que vidas estão em risco. Ele observou a dificuldade de equilibrar o custo econômico com o impacto do fentanil.

“Essas são coisas que são difíceis de fazer”, disse Greer. “Como equilibrar o custo das vidas perdidas por causa do fentanil com outros possíveis custos?”, perguntou.

“Não queremos uma única morte”, disse ele. Ele também alertou que um quilo de fentanil poderia matar cerca de 50.000 pessoas e enfatizou que isso não pode ser permitido.

Acusações mútuas

Em 1º de fevereiro, a Casa Branca afirmou que as organizações mexicanas de tráfico de drogas mantêm “uma aliança intolerável” com o governo mexicano.

“O governo do México forneceu refúgios seguros para os cartéis se envolverem na fabricação e no transporte de narcóticos perigosos, que juntos levaram à morte por overdose de centenas de milhares de vítimas americanas”, acusou a Casa Branca.

Sheinbaum rebateu em parte: “Se o governo dos EUA e suas agências quisessem abordar o uso grave de fentanil nos Estados Unidos, eles poderiam, por exemplo, combater a venda de narcóticos nas ruas de suas principais cidades, o que não fazem.