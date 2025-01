10 razões contra as novas tarifas: México e Trump

Esta nota resume as 10 razões contra as novas tarifas de Donald Trump sobre o México.

É uma compilação de argumentos apresentados por vários analistas que são a favor dos benefícios da integração produtiva na América do Norte.

Razões contra as novas tarifas

Violação do T-MEC

O Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC) compromete as três economias a não cobrar tarifas sobre o comércio de praticamente todos os seus produtos. Esse processo de abertura começou em janeiro de 1994 com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), que foi substituído em julho de 2020 pelo T-MEC.

Compartilhamento da produção

À medida que as três nações norte-americanas aprofundaram sua abertura comercial, elas criaram uma estrutura de produção mais especializada e complementar, com uma tendência crescente de compartilhamento da produção.

Vantagens comparativas

A Ásia é a região mais dinâmica do mundo em termos econômicos, com alta competitividade na produção de bens, portanto, a melhor maneira de competir com a Ásia é reunir as vantagens comparativas do México, dos Estados Unidos e do Canadá.

Guerra comercial

Os Estados Unidos enfrentam uma guerra comercial e tecnológica com a China, portanto, precisam de sinergias com seus dois principais parceiros comerciais (México e Canadá) para competir melhor.

Custos de logística

À medida que os Estados Unidos estabelecerem mais cadeias de valor na América do Norte, reduzirão seus custos de logística.

O IED dos EUA

prejudicaria as empresas de propriedade dos EUA sediadas no México e que exportam para os próprios EUA. Cerca de 40% de todos os influxos de investimento estrangeiro (IED) para o México são de origem norte-americana.

Mão de obra

O México oferece a mão de obra mais barata da América do Norte, mas também a mais competitiva. Sua população jovem, a destreza manual e o alto número de técnicos e engenheiros reforçam sua vantagem.

Propriedade intelectual

Ao contrário da China, o México é um parceiro confiável para os EUA em termos de propriedade intelectual. Ele não se envolve em roubo de propriedade intelectual.

Economias complementares

Além disso, as duas economias se complementam. O México se destaca na produção industrial e agrícola, enquanto os EUA lideram o setor de serviços.

Laços culturais

As duas nações têm fortes laços culturais, sociais, históricos e educacionais.