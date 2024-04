Faible fécondité: une tendance mondiale

Les implications sociales, politiques et économiques de la faible fécondité de la Chine ont fait l’objet d’une attention particulière, notamment en 2023, lorsque sa population totale sera dépassée par celle de l’Inde, selon un rapport de la Maison Blanche.

Mais la faible fécondité est un phénomène mondial et aujourd’hui, même la fécondité de l’Inde est inférieure au niveau de remplacement.

Aux États-Unis, l’indice synthétique de fécondité de 1,54 enfant par femme en Californie en 2021 est inférieur à la moyenne nationale (1,66); ces deux indicateurs ont connu une baisse régulière au cours des dernières années.

À cet égard, le Fonds Sanford C. Bernstein estime qu’une faible fécondité peut entraîner une baisse de la scolarisation et une réduction de la taille de la future main-d’œuvre, bien que ces effets puissent être atténués par les schémas migratoires, les taux de participation à la main-d’œuvre et d’autres facteurs qui influent sur les taux de scolarisation et d’assiduité.

Bien que la récente chute des taux de natalité depuis la crise financière mondiale ait attiré beaucoup d’attention, la fécondité aux États-Unis est en baisse depuis bien plus longtemps.

Le taux est passé d’environ 3,6 en 1960, près du pic du baby-boom américain, à environ 1,7 en 2021.

La tendance américaine est conforme à la baisse du taux de fécondité mondial.

Faible fécondité

Au milieu du XXe siècle, l’indice synthétique de fécondité était de 4,9. La moyenne mondiale est tombée à 2,3 enfants par femme d’ici 2021. On estime que les deux tiers de la population mondiale vivent aujourd’hui dans un pays où le taux de fécondité est inférieur au taux de remplacement, et la population mondiale devrait commencer à diminuer au cours de ce siècle.

En Europe, l’indice synthétique de fécondité est passé de 2,7 en 1950 à 1,5 en 2021, selon les statistiques des Nations unies.

Le Brésil

Depuis la fin du XXe siècle, certains des taux de fécondité les plus bas du monde ont été enregistrés dans les principales économies asiatiques.

La Chine, la Corée du Sud et le Japon -des pays aux environnements économiques, politiques et sociaux divers- se caractérisent aujourd’hui par de faibles taux de fécondité.

Le Japon, avec un indice synthétique de fécondité de 1,3, est en dessous du seuil de remplacement depuis des décennies, tout comme le Brésil, le Canada, le Chili, l’Allemagne, la Thaïlande et d’autres pays.