Le Département du commerce a souligné que les exportations de matériaux avancés des États-Unis vers le Mexique constituaient des opportunités commerciales.

En 2023, les importations mexicaines de ces produits en provenance du monde entier s’élevaient à 31,113 milliards de dollars, soit une baisse de 5,5% en glissement annuel.

À l’inverse, les exportations mexicaines de matériaux avancés se sont élevées à 11,739 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,1% par rapport à 2022.

Exportations de matériaux avancés

Ce groupe de produits est composé de circuits électroniques et de microstructures, de certaines machines et appareils électriques, d’instruments de contrôle des fluides, d’instruments de régulation automatique et de certains instruments et appareils.

Au Mexique, les matériaux avancés étaient initialement développés et produits en petites quantités par quelques centres de recherche et de développement.

Aujourd’hui, selon le Département du commerce, le Mexique compte plus de 200 entreprises produisant des matériaux avancés en quantités relativement importantes.

Nanotechnologie

Les producteurs de matériaux avancés sont regroupés en grappes dans l’État de Mexico et dans la région d’El Bajío, au centre du pays.

Les nanotechnologies sont un élément essentiel de la production de matériaux avancés dans le pays.

Grâce à la nanotechnologie, les concepteurs mexicains créent des matériaux avancés qui présentent des caractéristiques spécifiques, notamment la légèreté, la porosité, la résistance et la capillarité. Les matériaux plus légers sont constamment demandés par les industries automobile et aérospatiale.

Ces matériaux trouvent des applications dans des secteurs tels que l’automobile, la construction, les substrats de filtration, les matériaux de détection, la biotechnologie et l’aérospatiale.

Selon le ministère du commerce, les matériaux avancés comprennent également les matériaux composites qui trouvent des applications dans presque tous les domaines.

Les consommateurs mexicains de matériaux composites se trouvent dans les industries automobile, biomédicale, cosmétique, pharmaceutique et autres.

Les matériaux avancés ont été développés pour avoir des propriétés supérieures aux matériaux traditionnels en termes de résistance, de durabilité, de conductivité, de capacité à résister à des températures élevées, de flexibilité et de transparence, entre autres caractéristiques.

Par exemple, les nanomatériaux sont conçus à l’échelle nanométrique et possèdent des propriétés uniques en raison de leur taille extrêmement réduite. Ils comprennent les nanotubes de carbone, le graphène et les nanoparticules d’argent.