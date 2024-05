Exportations chimiques du Mexique par principaux États

Les exportations chimiques du Mexique vers le monde ont totalisé 14,481 milliards de dollars en 2023, soit une baisse de 7,5 % par rapport à 2022, selon les données de l’Inegi.

Dans ce secteur, le Mexique exporte des matières premières, des plastiques, des médicaments, des résines, des engrais et des produits spéciaux.

Ses exportations de produits chimiques ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 6,4 % au cours des quatre dernières années.

Parmi les entreprises de ce secteur présentes au Mexique figurent BASF, Pemex, Alfa, Dow, Elementia, Cydsa, DuPont, Orbia, Peñoles, Evonik, Lamosa, KUO, Bayer et Comex.

Exportations chimiques

Les États mexicains dont les ventes à l’étranger seront les plus élevées en 2023 sont les suivants:

Tamaulipas, 2 115 millions de dollars. État de Mexico, 1 827 millions de dollars. Mexico, 1,736 milliard de dollars. Veracruz, 1,518 milliard de dollars. Sonora, 1.119 millions de dollars.

Capitales productives

Le Mexique a attiré 37,726 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) dans l’industrie chimique entre janvier 2006 et mars 2024.

Sur ce total, 14,687 milliards de dollars correspondent à la fabrication de produits pharmaceutiques; 9,393 milliards à la fabrication de savons, de nettoyants et de préparations pour la toilette; 6,965 milliards à la fabrication de produits chimiques de base, et 3,562 milliards à la fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs.

Contexte

Les perspectives de l’industrie chimique restent très dépendantes des conditions économiques mondiales.

Selon Flowserve Corporation, l’industrie chimique continuera d’investir dans l’augmentation des capacités, la maintenance et l’amélioration des capacités en Amérique du Nord afin d’optimiser les actifs existants.

L’amélioration des économies mondiales et des conditions de chômage devrait entraîner une augmentation des dépenses de consommation.

L’augmentation des dépenses entraînerait une hausse de la demande de produits pétrochimiques, de produits chimiques spéciaux et de produits pharmaceutiques, ce qui soutiendrait l’amélioration des niveaux d’investissement en capital.