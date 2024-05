La production de pétrole de Pemex augmente de 5,1% en 2023

La production de pétrole de Pemex a augmenté de 5,1% en 2023 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,854,800 barils en moyenne par jour en 2023.

Cette augmentation résulte principalement du développement des champs offshore Maloob, Balam, Esah, Itta, Pokche, Teca, Tlalkivak, Tekel, Ayatsil et des projets onshore Quesqui, Tupilco Profundo, Cibix, Racemosa et Ixachi.

Pemex s’est classé au 11e rang mondial des producteurs de pétrole brut en 2021 et est l’un des rares grands producteurs de pétrole à connaître une demande intérieure importante pour ses produits raffinés.

Les réparations, les améliorations et la diversification des systèmes artificiels dans d’autres champs terrestres de Pemex ont également contribué à l’augmentation de la production.

Chez Pemex, le secteur de l’exploration et de la production opère par l’intermédiaire de la filiale de production publique Pemex Exploración y Producción et explore et produit du pétrole brut et du gaz naturel, principalement dans les régions du nord-est et du sud-est du Mexique et au large des côtes du golfe du Mexique.

En termes de pesos nominaux, les dépenses en capital de la société pour les activités d’exploration et de production ont augmenté de 2,5% en 2023.

Grâce à ces investissements, sa production totale d’hydrocarbures a atteint un niveau d’environ 968,5 millions de barils équivalent pétrole en 2023.

Pemex est une compagnie pétrolière et gazière publique supervisée par la CRE, l’agence publique mexicaine qui régule l’industrie de l’énergie.

Production de pétrole

En 2023, Pemex a investi dans 12 nouveaux projets, dont six dans des champs offshore en eaux peu profondes et six dans des champs terrestres.

L’entreprise a indiqué qu’elle continuerait à développer les 37 autres des 39 champs qu’elle a mis en valeur en 2021, 2022 et 2023, Jaatsul et Hok n’étant plus inclus dans son plan de développement.

En 2023, Pemex a ajouté les champs Actul, Atoyatl, Chucox, Cibix-401Exp, Platao, Pokche NE, Tentok, Tlakati, Valeriana, Xanab SE, Xinich et Zama à son plan de développement, ce qui porte son investissement total dans les nouveaux développements à 37 champs, dont 26 en eaux peu profondes et 11 à terre.

Au 31 décembre 2023, la compagnie avait démarré la production de 33 de ces 37 champs.

Ces 33 champs ont une production moyenne de 561,000 barils par jour de pétrole brut et de 1,519 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel en 2023.