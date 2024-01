Exportações digitais: países líderes

As exportações digitais totalizarão 3,82 biliões de dólares em 2022, o que representa um aumento de quase quatro vezes no valor desde 2005, de acordo com um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Como são definidas as exportações digitais? As exportações digitais são o intercâmbio e a venda internacional de produtos e serviços digitais, incluindo software, aplicações, conteúdos multimédia, serviços em linha, jogos digitais, bens virtuais e activos digitais.

Os serviços prestados por via digital tornaram-se uma componente cada vez mais importante do comércio e é provável que continuem a crescer.

As tecnologias digitais já facilitaram o comércio transfronteiriço direto de certos serviços, como a consultoria, a educação e os serviços financeiros.

A capacidade de prestar serviços por via digital desempenhou um papel importante na resiliência do comércio durante a pandemia de Covid-19.

Enquanto o turismo e outros serviços que exigem mobilidade transfronteiriça diminuíram, as exportações de serviços prestados por via digital, incluindo a consultoria informática, continuaram a aumentar.

Impulsionada pelos avanços tecnológicos digitais e pela evolução das práticas empresariais, é provável que a parte do comércio de serviços que pode ser prestada à distância através de redes informáticas continue a aumentar.

As exportações de serviços prestados por via digital são dominadas pelas economias de elevado rendimento e por algumas economias emergentes.

Em 2022, as economias de elevado rendimento foram responsáveis por mais de 82% das exportações mundiais de serviços prestados por via digital.

Entre estas economias, a União Europeia detém a maior quota, com 37%, seguida dos Estados Unidos, com 16%, e do Reino Unido, com 9%.

Entretanto, 17% das exportações de serviços prestados por via digital tiveram origem em economias de rendimento médio, com a China e a Índia a representarem 6% e 5%, respetivamente.

Exportações digitais

Em particular, regiões como a África e a América Latina e as Caraíbas têm uma presença relativamente limitada no mercado dos serviços prestados por via digital, com 1% e 2%, respetivamente.

A participação dos países menos desenvolvidos (PMD) é particularmente limitada, representando apenas 0,2% das exportações mundiais de serviços prestados por via digital, uma quota de mercado que tem vindo a diminuir.

Ficando para trás

Apesar do crescimento global da exportação de serviços prestados por via digital, a África e a América Latina continuaram a registar um progresso mais lento.

Entre 2015 e 2022, as exportações digitais cresceram mais rapidamente nas economias de rendimento médio (10% em média por ano) do que nas economias de rendimento elevado (7%).