Economia digital: Internet móvel e grandes volumes de dados 

A economia digital tornou-se um dos pilares fundamentais do desenvolvimento económico qualitativo, salientou a QMMM Holdings Limited.

Com a rápida inovação e aplicação de tecnologias digitais, como a computação em nuvem, a Internet móvel, os grandes volumes de dados e a inteligência artificial, a economia digital está a tornar-se um importante motor do desenvolvimento económico e social mundial.

As estatísticas da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) mostram que as exportações globais destes serviços cresceram de cerca de 3,3 biliões de dólares em 2019 para 3,82 biliões de dólares em 2022.

Este crescimento ajudou a compensar os declínios acentuados nas exportações de outros serviços durante este período.

Os serviços prestados por via digital representaram, respetivamente, 79 % e 64 % do total das exportações de serviços na América do Norte e na Europa em 2021.

A Ásia, a América Latina e as Caraíbas também aumentaram a sua quota do total das exportações de serviços em 10 por cento em 2022. Na Oceânia, a quota aumentou de 24% em 2019 para 39% em 2022.

De acordo com o QMMM, espera-se que a escala da economia digital global continue a crescer, beneficiando do desenvolvimento de tecnologias de informação da próxima geração, como a Internet, os grandes volumes de dados, a computação em nuvem e a transformação digital das indústrias tradicionais.

Em 2022, as economias digitais da China, do Japão e da Coreia do Sul atingiram 7,52 biliões de dólares, enquanto a economia digital do Sudeste Asiático (Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia, Vietname e Singapura) atingiu 0,06 biliões de dólares.

Economia digital

Olhando para o futuro, a Organização de Cooperação Digital anunciou o seu roteiro para 2030 ao abrigo da sua Declaração Ministerial, apelando a uma cooperação global aberta para colmatar o fosso digital na sua segunda Assembleia Geral anual em Riade, em 5 de janeiro de 2023.

Deemah Al Yahya, Secretário-Geral da Organização para a Cooperação Digital, espera que a economia digital contribua com 30% do PIB mundial e crie 30 milhões de empregos até 2030.

De acordo com o SEA e-Conomy Report 2022, a economia digital do Sudeste Asiático deverá atingir cerca de 330 mil milhões de dólares em valor bruto de mercadorias até 2025 e entre 600 mil milhões e 1,0 biliões de dólares em valor bruto de mercadorias até 2030.