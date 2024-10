Exportações de serviços do México para os Estados Unidos: tendência

As exportações de serviços do México para os Estados Unidos têm mostrado uma tendência de crescimento tanto em termos nominais quanto em participação de mercado.

Essas vendas externas mexicanas para esse mercado cresceram de US$ 30,5 bilhões em 2019 para US$ 44,8 bilhões em 2023, de acordo com dados da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USITC).

Como tem sido a tendência? Em milhões de dólares, é assim:

2019: 30,500

2020: 17,800

2021: 28,700

2022: 38,800

2023: 44,800

Exportações de serviços do México

Os serviços abrangem o transporte de mercadorias e passageiros. Além disso, incluem serviços de viagens e comunicações, como serviços postais, telefônicos e de satélite. Eles também oferecem serviços de construção, seguros e financeiros. Também incluem serviços de informática e informação, royalties e taxas de licença. Outros serviços comerciais incluem marketing, leasing operacional, serviços técnicos e profissionais. Não devemos nos esquecer dos serviços culturais, recreativos e governamentais que não aparecem na lista acima.

De todo o mundo, as importações de serviços empresariais dos EUA aumentaram de US$ 593,3 bilhões em 2019 para US$ 748,2 bilhões em 2023.

A trajetória dessas compras é mostrada abaixo, em milhões de dólares:

2019: 593,300

2020: 767,100

2021: 569,800

2022: 713,900

2023: 748,200

Participação de mercado

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que o comércio de serviços impulsiona o intercâmbio de ideias, know-how e tecnologia, embora muitas vezes seja restringido por barreiras, como regulamentações nacionais.

De acordo com a USITC, a participação de mercado do México no total das importações de serviços comerciais dos EUA foi a seguinte:

2019: 5,1 por cento.

2020: 3,8 por cento.

2021: 5,0 por cento.

2022: 5,4 por cento.

2023: 6,0 por cento.

Para levar em conta a variedade na forma como os serviços são comercializados, os membros da OMC definiram um sistema para classificar quatro modos de fornecimento de serviços, dependendo da localização do fornecedor de serviços e do consumidor, levando em conta suas respectivas nacionalidades: