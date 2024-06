As exportações de reboques e semi-reboques do México cresceram a dois dígitos nos últimos três anos, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Com este dinamismo, estas vendas ao exterior atingiram um recorde de 4,369 milhões de dólares.

Depois de crescer 54% em 2021 e 56% em 2022, as exportações de reboques e semi-reboques aumentaram 13% em 2023.

Para onde estão a ir estas remessas? Eles estão altamente concentrados, com 99% indo para os Estados Unidos e o restante para países como Guatemala, Canadá, Peru, Honduras e El Salvador.

Exportações de reboques

A Wabash National Corporation informou que o transporte por camião nos Estados Unidos, de acordo com a American Trucking Association (ATA), atingiu um valor estimado de 940,8 mil milhões de dólares em 2022, representando aproximadamente 81% do total das receitas da indústria de camionagem dos EUA.

Em termos financeiros, este valor representou um aumento de 7,5% em relação à estimativa da ATA para 2021 e manteve-se consistente com a percentagem de receitas do ano anterior (81% tanto em 2022 como em 2021).

Além disso, a ATA relata que aproximadamente 72,6% de toda a tonelagem de carga doméstica foi transportada por camiões em 2022, enquanto em 2021 os camiões registaram um total de 327,5 mil milhões de milhas percorridas.

A procura de reboques está diretamente relacionada com a quantidade de carga a transportar.

Mercado e produção

Os dados acima referidos relativos às exportações mexicanas incluem:

Reboques e semi-reboques para o transporte de mercadorias, não concebidos para viajar sobre carris.

Partes de reboques e semi-reboques e outros veículos sem propulsão mecânica.

Reboques e semi-reboques cisterna, não concebidos para circular sobre carris.

Veículos de propulsão ou tração manual e outros veículos sem propulsão mecânica.

Outros reboques e semi-reboques.

Reboques e semi-reboques autocarregáveis ou autodescarregáveis para uso agrícola.

Segundo a ACT Research Company (ACT) e a FTR Associates (FTR), a produção total de reboques nos Estados Unidos atingiu cerca de 308,000 unidades em 2022.

A ACT e a FTR projectam para 2023 uma produção de cerca de 311,000 e 322,000 unidades, respetivamente, o que representa um aumento de 1 e 4,4% em relação a 2022.

Em 2024, as estimativas da ACT e da FTR indicam que a produção de reboques nos EUA rondará as 254,000 e as 240,000 unidades, respetivamente.