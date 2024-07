Exportações de materiais avançados dos EUA 

O Departamento de Comércio destacou as exportações de materiais avançados dos Estados Unidos para o México como oportunidades de negócio.

Em 2023, as importações mexicanas desses produtos de todo o mundo totalizaram US $ 31,113 bilhões, uma queda de 5,5% em relação ao ano anterior.

Por outro lado, as exportações do México de materiais avançados foram de US $ 11,739 bilhões, um aumento de 7,1% em relação a 2022.

Exportações de materiais avançados

Este grupo de produtos é composto por circuitos electrónicos e microestruturas, certas máquinas e aparelhos eléctricos, instrumentos de controlo de fluidos, instrumentos de regulação automática e certos instrumentos e aparelhos.

No México, os materiais avançados foram inicialmente desenvolvidos e produzidos em pequenos volumes por alguns centros de investigação e desenvolvimento.

Mas atualmente, de acordo com o Departamento de Comércio, o México tem mais de 200 empresas que produzem materiais avançados em volumes relativamente elevados.

Nanotecnologia

Os produtores de materiais avançados estão agrupados em clusters no Estado do México e na região de El Bajío, no centro do México.

A nanotecnologia é um componente crítico na produção de materiais avançados no país.

Com a nanotecnologia, os designers mexicanos estão a criar materiais avançados que apresentam atributos específicos, incluindo leveza, porosidade, resistência e capilaridade. Os materiais mais leves são constantemente procurados pelas indústrias automóvel e aeroespacial.

Estes materiais encontram aplicações em sectores como o automóvel, a construção, os substratos de filtração, os materiais de deteção, a biotecnologia e a indústria aeroespacial.

De acordo com o Departamento de Comércio, os materiais avançados incluem também os materiais compósitos que têm aplicações em quase todos os domínios.

Os consumidores mexicanos de materiais compósitos encontram-se nas indústrias automóvel, biomédica, cosmética, farmacêutica e outras.

Os materiais avançados foram desenvolvidos para terem propriedades superiores às dos materiais tradicionais em termos de resistência, durabilidade, condutividade, capacidade de suportar altas temperaturas, flexibilidade e transparência, entre outras características.

Por exemplo, os nanomateriais são projectados à escala nanométrica e têm propriedades únicas devido ao seu tamanho extremamente pequeno. Entre eles contam-se os nanotubos de carbono, o grafeno e as nanopartículas de prata.