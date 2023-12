Imóveis industriais: El Bajío 

O sector imobiliário industrial continua a ter uma forte procura em El Bajío, uma região no centro-norte do México.

Nesta região, o inventário registou 13,4 milhões de metros quadrados, o que representa um aumento de 2,2 por cento, enquanto a taxa de desocupação fechou o terceiro trimestre do ano em curso em 4,2 por cento.

De acordo com o Intercam Banco, a comercialização de espaço está concentrada na indústria ligeira e no sector automóvel, com mais de 70% da procura, prevendo-se que este número se mantenha estável no futuro devido às negociações em curso.

Em termos de rendas, o preço por metro quadrado ascende a 4,87 USD, aumentando 17% nos últimos 12 meses.

A maioria dos projectos são BTS (Built to suit) e 52% estão pré-arrendados.

Sector imobiliário industrial

Durante o segundo trimestre de 2023, a atividade da Vesta continuou a registar o impacto favorável das fortes tendências do mercado nos seus resultados, uma vez que o México beneficia da tendência de nearshoring, liderada pelo reforço dos ecossistemas de produção.

O sector imobiliário industrial está a ser totalmente ocupado, em especial no norte do México, com uma procura contínua por parte de clientes globais dos parques e instalações industriais de primeira qualidade da Vesta e com a entrada de novos clientes durante o segundo trimestre.

A Vesta observou que também está a assistir a esta situação no mercado de El Bajío, particularmente nos sectores da indústria ligeira, automóvel e logística.

O Intercam Banco disse que a guerra comercial entre os EUA e a China, que começou com Donald Trump, não foi revertida com Joe Biden, e parece que afastar os EUA da sua dependência da produção chinesa é uma prioridade para ambas as ideologias políticas.

Por razões geopolíticas, acrescenta o Intercam Banco, dois dos principais promotores fora do México (Vladimir Putin e Xi Jinping) colocaram o México no centro das atenções, despertando o interesse a nível mundial.

Em 2023, o México tornou-se o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, ultrapassando a China.

De acordo com os dados da balança comercial dos Estados Unidos, as importações americanas provenientes do México em setembro totalizaram 356 mil milhões de dólares e representaram uma quota de mercado de 15,3%.