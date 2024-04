Exportações de automóveis do México para o Japão batem recordes

As exportações de automóveis do México para o Japão baterão recordes em 2023, registrando um crescimento anual de 18% para 484 milhões de dólares, de acordo com dados do Ministério das Finanças daquele país.

Essas vendas externas aumentaram de 290 milhões de dólares em 2019 para 306 milhões de dólares em 2020 e depois caíram de 437 milhões de dólares em 2021 para 412 milhões de dólares em 2022.

O mercado japonês é o quarto maior do mundo, atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia.

Entre as empresas que dominam o mercado estão a Toyota, Honda, Nissan, Subaru e Mazda.

O Japão destaca-se pelos seus avanços na tecnologia automóvel, pela electromobilidade e pelos elevados padrões de segurança e qualidade.

Em 2023, as importações de automóveis para o Japão totalizaram 12,555 mil milhões de dólares, um crescimento de 17,7% em relação a 2022.

Exportações de automóveis

A indústria de fabrico de automóveis do Japão é importante para a saúde económica do país: representa 2,9% do PIB do país e 13,9% do PIB da indústria transformadora.

No entanto, de acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, desde meados da década de 1980, os fabricantes de automóveis japoneses começaram a fabricar veículos fora do Japão e, atualmente, cerca de 2/3 do fabrico japonês de veículos automóveis é feito no estrangeiro.

As exportações de automóveis do México estão entre as mais dinâmicas do mundo, beneficiando da sua integração no mercado norte-americano.

As vendas externas do México nesta direção só foram ultrapassadas pelas de instrumentos e aparelhos médicos (672 milhões de dólares) e de carne de porco (543 milhões).

Benefícios fiscais

Considerando todos os produtos, as exportações mexicanas para o mercado japonês ascenderam a 5.702 milhões de dólares em 2023, um valor 11,6 por cento inferior em relação a 2022.

Em 2022, foram vendidos 3 448 272 veículos de passageiros novos no Japão, uma diminuição de 6,2 % em relação ao ano anterior, principalmente devido às perturbações na cadeia de abastecimento causadas pela pandemia de COVID-19.

Nota: No Japão, existem três tipos de veículos de passageiros: normais, compactos e Kei («ligeiros», os veículos de passageiros mais pequenos autorizados a circular nas estradas).

Os automóveis Kei, que representam mais de um terço das vendas totais de automóveis novos de passageiros, são populares porque são económicos na compra e manutenção e beneficiam de benefícios fiscais e de seguro.