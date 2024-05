Exploração no distrito de prata de Fresnillo

A empresa mineira Fresnillo plc destacou um aumento da exploração no distrito de prata de Fresnillo, um dos mais importantes do mundo.

Paralelamente a esta atividade de exploração, os preços do ouro e da prata estão a aproximar-se de máximos históricos.

Os preços do ouro fecharam 2023 em $2.066 por onça, acima da média de 2023 de $1.944 por onça.

A Xtra-Gold continua a ver indicadores positivos para os preços do ouro no futuro.

Embora a exploração mineira se faça há séculos no distrito, as actividades de exploração da Fresnillo plc mostram que este continua a ser pouco explorado.

Que quantidade de exploração está a ser feita no distrito?

Em todo o distrito, as equipas de mineração e exploração perfuraram 416.858 metros durante 2023.

Sessenta e cinco por cento das perfurações efectuadas pelas equipas das minas foram perfurações de enchimento, tanto dentro das reservas como dos recursos inferidos.

Os restantes 35% foram para extensões de veios e outros fins.

De acordo com a empresa, foram obtidos bons resultados na mina de Fresnillo nos filões de San Alberto, Santa Elena, San Carlos e San Demetrio.

Também foram obtidos bons resultados na mina Saucito, onde foram encontrados bons teores de prata e continuidade de veios nas estruturas Natalias, Roble e Ramal Oriente, juntamente com os veios Saucito e Desprendido na parte sul da mina.

Exploração

A exploração procura identificar e avaliar a viabilidade de depósitos minerais para possível extração.

Para o efeito, a Fresnillo plc tem uma abordagem integrada baseada em cartografia detalhada, geofísica e geoquímica.

Em 2023, vários bancos centrais terão abandonado as suas participações em dólares americanos e comprado ouro.

Prata e ouro

Os sinais de um movimento contra o dólar americano como moeda de reserva mundial e as expectativas de que as taxas de juro diminuam num futuro próximo também reforçaram os preços do ouro e da prata.

Consequentemente, prevê-se que a força comparativa do dólar americano diminua em 2024.

Vários acontecimentos geraram instabilidade geopolítica, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e entre o Hamas e Israel, os problemas entre Taiwan e a China, as questões pautais entre os Estados Unidos e a China, bem como as próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos e os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho por rebeldes Houthi apoiados pelo Irão.