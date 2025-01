Exclusões das tarifas de Donald Trump: indústria automobilística 

A indústria automobilística dos EUA (General Motors Company, Ford Motor Company e Stellantis) pediu exclusões das tarifas de Donald Trump contra as importações do México e do Canadá.

Trump está mantendo seu plano de impor tarifas de 25% a partir de sábado sobre seus dois vizinhos, argumentando que eles não cooperaram o suficiente para combater o tráfico de drogas e a migração.

O México e o Canadá exportaram produtos automotivos para o mercado dos EUA com um valor alfandegário de US$ 218,564 bilhões de janeiro a novembro de 2024, o que representou metade (50,3%) do total de compras externas dos EUA no setor automotivo durante esse período.

Abaixo estão os números correspondentes a essas importações, em milhões de dólares:

México : 166.137.

Canadá : 52.427.

Mundo: 434.288 .

Exclusões das tarifas de Donald Trump

O American Automotive Policy Council (AAPC) solicitou que os carros e as autopeças que cumprem as regras do Acordo EUA-México-Canadá (T-MEC) sejam isentos das tarifas de 25%, caso Trump execute essa ordem.

A AAPC representa os interesses comuns de política pública das montadoras dos EUA: General Motors Company, Ford Motor Company e Stellantis.

Integração industrial

De acordo com a AAPC, as montadoras norte-americanas são o núcleo do setor automotivo dos EUA, e o setor automotivo dos EUA é a pedra angular do setor de manufatura dos EUA.

Para as empresas associadas à AAPC, há dois motivos principais pelos quais o T-MEC é tão importante:

O T-MEC ajuda a facilitar a integração profunda do setor automotivo norte-americano, o que ajuda a manter a competitividade doméstica, regional e global das montadoras dos EUA e do setor automotivo dos EUA como um todo.

O T-MEC ajuda a proporcionar ao setor automotivo dos EUA e da América do Norte um nível mais alto de estabilidade, previsibilidade e confiabilidade, o que é de vital importância, dada a natureza altamente intensiva em capital dos setores automotivos e as longas e complexas cadeias de suprimentos.

“Nossas empresas automotivas estão muito preocupadas com o que essas tarifas [sobre o Canadá e o México] podem significar para os custos, especialmente para o custo dos veículos”, disse o senador Gary Peters (D-Mich.) na quarta-feira. “Não acho que isso seja algo que o povo americano queira ver.”