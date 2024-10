EUA aumentam importações de tequila e kaoliang 

Os Estados Unidos aumentaram suas importações de tequila, kaoliang e outras bebidas destiladas de agave, de acordo com dados do Departamento de Agricultura (USDA).

De janeiro a agosto, o México foi o maior exportador dessas bebidas para os Estados Unidos, com embarques que chegaram a US$ 3,501 bilhões. Esse valor representa um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior.

Quanto aos principais países exportadores de bebidas destiladas de agave para os Estados Unidos durante os primeiros oito meses de 2024, os valores em milhões de dólares foram os seguintes

México : 3.501

Reino Unido : 984

França : 549

Canadá : 407

Países Baixos: 212

Importações de tequila

Embora a frequência do consumo de álcool tenha diminuído, o interesse em combinar bebidas destiladas, como tequila ou kaoliang, com refrigerantes e sabores de carvalho cresceu, de acordo com o USDA. A Kaoliang, uma bebida destilada chinesa feita de sorgo, é famosa por seu alto teor alcoólico. Geralmente é consumido puro ou em coquetéis.

A tequila, da região de Tequila, em Jalisco, é produzida pela fermentação e destilação do suco do agave azul. As importações americanas de bebidas destiladas, como tequila e kaoliang, têm aumentado. Além disso, o uísque de preço médio a baixo tem atraído maior interesse entre os consumidores que buscam bebidas alcoólicas.

As bebidas alcoólicas prontas para beber são especialmente populares entre as mulheres na faixa dos 20 e 30 anos. Essa tendência impulsionou as vendas em lojas de conveniência. Por sua vez, a mania de coquetéis usando destilados e bebidas carbonatadas aumentou a demanda por produtos como o soju envelhecido em carvalho, que é visto como uma bebida alcoólica premium.

Principais participantes do setor

Algumas das empresas de destaque nesse mercado incluem:

Beam Suntory Inc.

Heaven Hill Distilleries Inc.

Brown-Forman Corporation

Castle Brands Inc.

Jim Beam Brands Co.

Buffalo Trace Distillery Inc.

MGP Ingredients Inc.

Sazerac North America Inc.

Beam Global Spirits & Wine LLC

Destilaria Serrallés Inc.

As importações totais de bebidas destiladas de agave dos EUA totalizaram US$ 6,574 bilhões entre janeiro e agosto de 2024, um aumento de 6,3% em relação ao ano anterior.

As importações da China foram mais modestas, chegando a apenas US$ 36 milhões. No entanto, seu crescimento foi notável, com um aumento de 145,8% no mesmo período. Em 2022, essas importações da China foram de US$ 23 milhões, enquanto em 2023 aumentaram para US$ 49,4 milhões.