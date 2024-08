De 2017 a 2022, o setor global de destilados cresceu a uma taxa de crescimento anual composta de 2,2% em termos de volume, de acordo com dados da IWSR referenciados pela Becle, proprietária da marca Jose Cuervo.

No entanto, o mercado registrou um crescimento de 5,6% em termos de valor de vendas.

De acordo com a Becle, esse aumento no valor das vendas, maior do que o crescimento em volume alcançado pelo setor global de destilados, reflete uma tendência à premiumização do consumo, em que os consumidores estão substituindo produtos padrão por outros de preço mais alto.

Por outro lado, as taxas de crescimento entre as categorias de destilados e as regiões geográficas variaram significativamente.

Essas variações se devem a vários fatores, incluindo previsões econômicas divergentes em várias regiões, mudanças nas preferências dos consumidores, mudanças regulatórias e outras iniciativas governamentais, bem como fatores específicos da categoria e do mercado.

Setor global de destilados

Em particular, a tequila, a principal categoria de destilados da Becle, apresentou uma taxa de crescimento anual composta de 8,3% em volume entre 2017 e 2022, superando o desempenho do mercado geral de destilados.

Por outro lado, é importante destacar que a categoria de uísque irlandês, que correspondeu a 4,31% do valor total das vendas da Becle no ano fiscal de 2023, vem se destacando como uma das que mais cresce em termos de volume.

Especificamente, essa categoria apresentou uma taxa de crescimento anual composta de 8,9% entre 2017 e 2022, o que reflete sua rápida expansão no mercado.

Da mesma forma, a empresa é uma participante importante em outras categorias de bebidas destiladas, incluindo mezcal, vodca, rum e gim, entre outras.

Tequila

As etapas do processo de destilação estão descritas abaixo:

Uma matéria-prima é fermentada para converter os açúcares em álcool.

O líquido fermentado é então aquecido, evaporando o álcool antes da água.

Os vapores são resfriados e condensados em um tubo, resultando em um líquido com maior concentração de álcool.

Se desejado, esse processo é repetido para aumentar a pureza.

Por fim, a tequila é uma bebida alcoólica de alta qualidade produzida a partir do agave azul, uma planta cultivada exclusivamente na região de Denominação de Origem Tequila do México.

Essa região inclui todo o estado de Jalisco, bem como alguns municípios adjacentes em Guanajuato, Nayarit e Michoacán, e algumas localidades no estado de Tamaulipas.