A estratégia comercial do Canadá tem por objetivo revitalizar as exportações e promover a diversificação.

De acordo com um responsável comercial em Genebra, na Suíça, esta diversificação é procurada não só em relação aos mercados e produtos, mas também através do envolvimento de diversas entidades empresariais e indivíduos, como as mulheres e os povos indígenas.

Enquanto as exportações canadianas de mercadorias caíram 5% em 2023, para 568,274 mil milhões de dólares, as importações para o Canadá foram de 558,685 mil milhões de dólares, um declínio de 2% em termos anuais.

As principais medidas da estratégia comercial do Canadá incluem a facilitação do comércio, o reforço da política de concorrência e dos quadros de propriedade intelectual, a promoção da investigação e do desenvolvimento, a modernização da regulamentação em sectores críticos e a expansão da rede de acordos de comércio livre.

Seguem-se os principais destinos das exportações de mercadorias canadianas em 2023 e a sua percentagem do total das vendas externas canadianas:

Estados Unidos (77,6 por cento).

China (4 por cento).

Japão (2,1 por cento).

Reino Unido (1,8 por cento).

México (1,1 por cento).

A estratégia comercial

No entanto, estes são os principais fornecedores externos e a sua parte no total das importações canadianas de mercadorias em 2023:

Estados Unidos (49,6 por cento).

China (11,8 por cento).

México (6,1 por cento).

Alemanha (3,3 por cento).

Japão (2,7 por cento).

Minerais críticos

Reconhecendo as oportunidades apresentadas pela mudança global para emissões líquidas nulas, o Canadá reforçou o seu sistema de fixação de preços do carbono e adoptou incentivos ecológicos e uma estratégia para os minerais críticos.

O país também introduziu medidas comerciais e de investimento para contrariar práticas comerciais desleais no estrangeiro, tais como uma nova política de análise dos investimentos de empresas públicas estrangeiras em minerais críticos e alterações para melhorar o sistema de medidas correctivas.

O Canadá é um participante ativo na Organização Mundial do Comércio (OMC) e noutras iniciativas comerciais multilaterais, regionais e bilaterais.

Nos últimos anos, o Canadá assistiu à aplicação de novos acordos de comércio livre, incluindo o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) e o Acordo de Continuidade do Comércio entre o Canadá e o Reino Unido.

O Canadá também renovou os seus programas pautais preferenciais para os países em desenvolvimento e introduziu o programa General Preferential Tariff Plus para promover os direitos humanos, o trabalho, a igualdade de género e as normas relativas às alterações climáticas.