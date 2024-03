Essence au Mexique: importations et prix

Les importations d’essence au Mexique ont chuté de 28% en glissement annuel en 2023, à 16,775 milliards de dollars, selon les données de la Banque du Mexique.

Mais ce montant est inférieur aux importations correspondantes en 2021, qui s’élevaient à 15,148 milliards de dollars.

Sur la consommation totale d’essence au Mexique, environ 61% sont importés, principalement des États-Unis. Les autres origines sont les Pays-Bas, la Chine, la Corée du Sud et l’Espagne.

Au Mexique, le prix de référence de l’essence au quatrième trimestre 2023 était en moyenne de 97,8 dollars par baril, soit 12,6% de moins qu’à la même période en 2022.

L’essence au Mexique

Les prix ont commencé le trimestre sous la pression à la baisse des prix du pétrole et de l’accumulation des stocks aux États-Unis, qui ont dépassé les niveaux des deux dernières années.

Le prix annuel moyen de l’essence au Mexique en 2023 était de 110,8 USD par baril, soit 14,2% de moins qu’en 2022.

États-Unis

L’essence est le produit raffiné le plus vendu aux États-Unis et représente près de la moitié de la consommation américaine de pétrole.

Selon le United States Gasoline Fund, le contrat à terme sur l’essence listé et négocié sur le NYMEX est coté en unités de 42,000 gallons (1,000 barils) et est basé sur la livraison aux terminaux de produits pétroliers dans le port de New York, la principale plate-forme commerciale de la côte Est pour les importations et les expéditions nationales en provenance des raffineries de la zone portuaire de New York ou des centres de raffinage de la côte du golfe du Mexique.

Les prix de l’essence ont toujours été volatils.

Gazole

Au quatrième trimestre 2023, le prix de référence moyen du diesel au Mexique était de 118,5 USD par baril, soit 21,7% de moins qu’au cours de la même période en 2022.

Les prix ont affiché une tendance à la baisse sous l’effet des prix du pétrole et de la diminution des risques d’approvisionnement, tandis que la demande américaine de diesel a été affectée par les faibles données des secteurs de l’industrie manufacturière et de la vente au détail.

Le prix annuel moyen en 2022 était de 118,7 dollars par baril, soit 21,1% de moins qu’en 2022.