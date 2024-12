Equipamentos de comunicação: IED e exportações no México

Os fluxos de investimento estrangeiro direto (IED) para o México na fabricação de equipamentos de comunicação totalizaram US$ 215 milhões de janeiro a setembro de 2024, de acordo com dados do Ministério da Economia.

O número representa o valor mais alto dos últimos 14 anos, mesmo considerando os anos completos anteriores nessa comparação.

Até o momento, o maior valor de todos os tempos foi de US$ 247 milhões de IED em todo o ano de 2010.

Equipamentos de comunicação

Esse ramo industrial consiste na fabricação de aparelhos telefônicos, equipamentos de transmissão de rádio e televisão e de comunicação sem fio e outros equipamentos de comunicação.

A tendência dos fluxos de IED na fabricação de equipamentos de comunicação, em milhões de dólares, é apresentada a seguir:

2018 : 47.

2019 : 62.

2020 : 107.

2021 : -0.7.

2022 : 156.

2023 : 189.

Janeiro a setembro de 2024: 215.

Exportações mexicanas

De janeiro a setembro de 2024, os Estados Unidos importaram equipamentos de comunicação com um valor alfandegário de US$ 84,435 bilhões, uma queda de 4,5% em relação ao ano anterior.

Os principais fornecedores externos desses produtos para os Estados Unidos nos três primeiros trimestres deste ano, em milhões de dólares, foram os seguintes

China : 34.665 (-7,5% em relação ao ano anterior).

Vietnã : 10.999 (-27,3%).

México : 8.582 (-1,7%).

Índia : 6.507 (+47,3%).

Tailândia: 6.372 (+41,2%).

Indústria

No terceiro trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) do México cresceu 1,1% em comparação com o trimestre anterior, ajustado sazonalmente e em termos constantes. Além disso, em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 1,6%.

Em termos de setores, as Atividades Primárias se destacaram por seu maior dinamismo, tanto em termos trimestrais quanto anuais. Por outro lado, as atividades terciárias também apresentaram um bom desempenho, embora com um crescimento menor em comparação com as atividades primárias.

Entretanto, as atividades secundárias apresentaram o crescimento mais lento. Isso se deve principalmente a fatores externos. A valorização acumulada da taxa de câmbio desestimulou as exportações de manufatura e maquila. Além disso, a desaceleração das atividades industriais nos Estados Unidos também afetou esse setor.