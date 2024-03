Entreprises mexicaines: affectées par l’appréciation du peso

Send an email

Les entreprises mexicaines cotées en bourse ont publié leurs résultats financiers pour le quatrième trimestre 2023, qui ont été affectés par l’appréciation du peso mexicain.

Ce taux de change a eu un effet négatif sur les recettes d’exportation et les ventes à l’étranger lorsqu’elles ont été converties en monnaie locale.

En conséquence, les entreprises ont enregistré une baisse des ventes et de l’EBITDA de 2,4% et 4,9%, respectivement, par rapport au quatrième trimestre 2022, selon les informations publiées par The Mexico Fund.

Deux indicateurs de contexte: la banque centrale du Mexique (Banxico) a laissé son taux d’intérêt au jour le jour inchangé à 11,25%, tandis que le PIB du Mexique a enregistré une augmentation annuelle de 2,5% au cours du quatrième trimestre 2023, ce qui se traduit par une expansion de 3,2% pour l’ensemble de l’année 2023, supérieure à ses estimations initiales.

Entreprises mexicaines

Dans le même temps, S&P ratings a confirmé la note de crédit du Mexique à «BBB» avec une perspective stable, soutenue par des conditions macroéconomiques stables, des taux d’inflation modérés et l’attente que le prochain gouvernement maintienne une politique macroéconomique prudente.

Les entreprises mexicaines cotées en bourse sont: América Móvil, Grupo Bimbo, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Financiero Banorte, Grupo México, Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Cemex, Wal-Mart de México, Grupo Elektra et Gruma.

Dans un contexte plus large, les marchés boursiers mondiaux ont enregistré des rendements positifs en février 2024.

Dollar

L’indice MSCI World et l’indice MSCI Emerging Markets ont progressé respectivement de 4,1 et 4,6% au cours du mois.

D’autre part, le DJIA et le S&P 500 ont augmenté de 2,2 et 5,2%, respectivement, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 34 points de base à 4,25 % et que le dollar américain s’est apprécié de 0,9 % (tel que mesuré par l’indice DXY4) au cours du mois de février 2024.

Au Mexique, l’indice MSCI Mexico a baissé de 2,6% et le peso mexicain s’est apprécié de 0,9 % au cours du mois pour atteindre 17,05 pesos, tandis que la valeur liquidative du Fonds a baissé de 3,2%, en deçà de son indice de référence.