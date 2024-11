Entreprises d’État chinoises: message des États-Unis au Mexique

Les États-Unis ont envoyé un message au Mexique sur le rôle et la réglementation des entreprises d’État chinoises.

Cette question a déjà été incluse dans l’accord Mexique-États-Unis-Canada (ACEUM), mais pourrait être rediscutée dans le cadre de la révision de cet accord commercial prévue pour 2026, un processus qui débutera en 2025.

À cet égard, Katherine Tai, responsable de la Représentation commerciale des États-Unis (USTR), a fait un commentaire au Brésil le 23 octobre. La semaine dernière, le sous-secrétaire au commerce extérieur, Luis Rosendo Gutiérrez, a abordé la même question lors d’une réunion avec la conseillère principale de l’USTR, Cara Morrow, à Washington.

Lors de son dialogue avec M. Gutierrez, Mme Morrow a exhorté le Mexique à collaborer avec les États-Unis et le Canada pour s’attaquer à un «large éventail, en constante évolution, de politiques et de pratiques non fondées sur le marché».

Entreprises d’État chinoises

Le ACEUM comprend des mesures spécifiques visant à lutter contre les subventions et les pratiques non commerciales susceptibles d’affecter les travailleurs et les entreprises en Amérique du Nord. L’accord contient également un chapitre consacré aux pratiques commerciales déloyales. En outre, il établit des règles pour contrôler les distorsions commerciales causées par les entreprises d’État et oblige chaque partie au ACEUM à faire preuve de transparence dans les futures négociations commerciales avec les économies non commerçantes.

M. Morrow, en particulier, a fait part à M. Gutierrez de ses préoccupations concernant les entreprises publiques chinoises et le secteur automobile.

Le Mexique, les États-Unis et le Canada procéderont à la première révision du ACEUM en 2026. Cette révision interviendra à un moment critique de la transition vers les véhicules électriques et autonomes. Au cours de cette phase, les entreprises et les gouvernements cherchent à renforcer leurs chaînes de valeur. Ce faisant, ils cherchent à éviter les perturbations logistiques et à garantir la fourniture de ressources essentielles dans un contexte de concurrence régionale croissante.

Les entreprises et l’État

Le ministère de l’économie a annoncé que le dialogue sur la révision du ACEUM a commencé avec la rencontre entre Gutierrez et Morrow.

Pendant ce temps, au Brésil, Mme Tai a souligné que les États-Unis étaient préoccupés par les investissements des entreprises publiques chinoises dans le secteur automobile mexicain. «Si un constructeur automobile chinois produit au Mexique, nous nous soucions de savoir qui travaille dans ces usines, quelles sont les normes de travail appliquées, quel est l’impact sur l’environnement et, surtout, s’il existe un lien clair entre l’entreprise et l’État», a souligné M. Tai.