Les entreprises de l’UE ont représenté 63% de l’ensemble des investissements directs étrangers (IDE) dans les projets d’énergie renouvelable annoncés entre 2005 et 2022 en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Les énergies renouvelables sont définies comme des sources d’énergie inépuisables, telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne et certains types de biomasse, et réduisent la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz naturel importés et de plus en plus coûteux.

En outre, selon Geosolar Technologies, les pressions environnementales croissantes, les obstacles économiques de plus en plus importants pour les grandes installations de production d’énergie et les intérêts des États-Unis en matière de sécurité nationale sont autant de facteurs favorables aux énergies renouvelables.

Les énergies renouvelables, y compris l’énergie solaire et éolienne, constituent le segment de l’industrie énergétique qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

L’afflux de capitaux européens a contribué au dynamisme des marchés des énergies renouvelables et a accompagné la transition énergétique dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

Selon la CEPALC, les principaux investisseurs ont été l’italien Enel, qui a annoncé 99 projets pour un montant de 16,8 milliards de dollars, l’espagnol Iberdrola et le français Engie.

Ces trois entreprises ont annoncé environ 18 % de tous les projets d’IDE destinés à la région.

Les énergies renouvelables

Conformément à la tendance mondiale, les technologies solaires et éoliennes ont attiré le plus grand nombre de projets d’IDE et ont représenté plus de 70% de tous les investissements dans les énergies renouvelables.

La CEPALC rapporte que les annonces d’investissement dans les énergies renouvelables ont atteint un pic en 2019, lorsque plus de 120 projets totalisant 20,5 milliards de dollars ont été annoncés.

Depuis la pandémie de grippe aviaire de 19 ans, on observe un ralentissement significatif qui a deux causes principales : l’augmentation du coût du capital pour mettre en œuvre des projets d’énergie solaire et éolienne, et la reconfiguration de l’agenda énergétique en Europe et aux États-Unis.

En 2022, les annonces de projets d’énergies renouvelables ont rebondi et augmenté de 30% par rapport à 2021: 37 projets ont été annoncés pour un total de 10,4 milliards de dollars.

Cette année-là, plus de 50% des investissements ont porté sur des technologies émergentes; en particulier, 27% d’entre eux ont été orientés vers le développement de biocarburants avancés, et 25% vers la mise en œuvre de projets liés à l’hydrogène et aux technologies vertes.