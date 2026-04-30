La producción de petróleo y gas en México cayó en 2024 y 2025 a tasas interanuales y en términos reales. Esto ocurrió de acuerdo con datos del Inegi.

Al mismo tiempo, la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en la extracción de petróleo y gas en el país tuvo un saldo negativo de 225 millones de dólares en 2025. Antes de eso, alcanzó llegadas de 1,817 millones de dólares en 2024.

Producción de petróleo y gas en México

La extracción de hidrocarburos es pilar de la soberanía energética y las finanzas públicas de México. La IED en este subsector es crucial para transferir tecnología de aguas profundas, diluir riesgos financieros y revertir la declinación madura de yacimientos estratégicos.

En 2025, la producción de petróleo y gas fue de 2 billones 197,000 millones de pesos a precios de 2018. Este valor tuvo una caída interanual de 5.7%. En 2024, este mismo indicador disminuyó 6.4 por ciento.

Aunque con altibajos, la extracción de estos minerales en México mostró en general una trayectoría a la baja en la última década.

Finanzas públicas

Los ingresos petroleros mostraron en 2025 un menor dinamismo respecto a 2024, ubicándose en 2.7% del PIB. Al incluir la línea presupuestaria para el pago de amortizaciones y la aportación extraordinaria del gobierno federal destinada a la recompra de pasivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 253,800 millones de pesos, se ubicaron en 3.5% del PIB. Este nivel está por debajo de 2.9% del PIB observado en 2024.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este resultado se explicó por una menor plataforma de producción. Además, influyeron menores precios de referencia del petróleo y del gas natural y la disminución de las ventas internas. Estos factores fueron parcialmente compensados por el aumento del tipo de cambio en el primer semestre de 2025. Así, también ayudó un mayor precio del petróleo —57.8 dólares por barril (dpb) presupuestado vs. 61.0 dpb observado—.

Durante 2025, el gobierno de México implementó diversas acciones para fortalecer la posición financiera de Pemex y mejorar su perfil de deuda. Además del apoyo extraordinario para la recompra de bonos, se ejecutaron dos operaciones adicionales para mejorar el perfil financiero de la entidad. Esto se realizó a través de la emisión de Notas Pre-capitalizadas con un respaldo contingente del gobierno federal. También se logró con la creación de un vehículo financiero para el pago de proveedores.

En conjunto, estas acciones permitieron reducir la deuda presupuestaria de la empresa y disminuir el pasivo con proveedores, fortaleciendo su liquidez y capacidad operativa.

Estas medidas se reflejaron en mejoras en la calificación de Pemex por parte de Fitch Ratings y Moody’s, quienes realizaron el primer ajuste positivo desde 2014, contribuyendo a reducir el costo financiero del sector público y a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda.