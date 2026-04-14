Agricultura regenerativa de Grupo Bimbo alcanza 500,000 hectáreas

La agricultura regenerativa de Grupo Bimbo alcanzó 500,000 hectáreas al cierre de 2025, un aumento interanual de 66.7 por ciento.

¿Qué es la agricultura regenerativa? Es un conjunto de prácticas agrícolas que tienen como objetivo restaurar la salud y la fertilidad del suelo. Además, buscan mejorar la biodiversidad, secuestrar carbono de la atmósfera e incrementar la calidad del agua.

Agricultura regenerativa de Grupo Bimbo

En 2002, Grupo Bimbo registró 89,000 hectáreas de este tipo de cultivo. Luego subió este indicador a 170,000 hectáreas en 2023. Finalmente, lo aumentó a 300,000 hectáreas en 2024.

Además de Grupo Bimbo, Grupo Herdez lidera esfuerzos locales. Mientras tanto, multinacionales como Nestlé, PepsiCo, Bayer y Diageo escalan la agricultura regenerativa en México mediante inversión, tecnología y desarrollo de proveedores agrícolas.

Emisiones de carbono

En el camino de Grupo Bimbo hacia las cero emisiones netas de carbono para 2050, su iniciativa de Agricultura Regenerativa es parte fundamental para reducir las emisiones.

El objetivo principal de esta iniciativa es promover prácticas que permitan mejorar la calidad de suelo. Por lo tanto, se busca así permitir la continuidad de las cosechas.

Para el 2050, Grupo Bimbo se compromete a que el 100% de sus ingredientes clave provengan de tierras cultivadas con prácticas de agricultura regenerativa para 2050, lo que contribuirá a lograr una reducción del 28% de las emisiones de carbono del Alcance 3 para 2030.

Grupo Bimbo impulsa estos cultivos para mejorar suelo, biodiversidad y agua, reduciendo emisiones. Además, capacita productores para fortalecer sistemas resilientes. Su meta es cultivar 200,000 hectáreas de trigo bajo prácticas sostenibles hacia 2030, consolidando su estrategia ambiental.

Proyectos iniciales

En 2022, Grupo Bimbo superó su meta en Estados Unidos con 80,000 hectáreas regenerativas. En México, junto al CIMMYT, capacitó 527 agricultores en 9,000 hectáreas, logrando 81,000 toneladas de grano y reduciendo emisiones.

Grupo Bimbo aplica estas acciones para reducir emisiones desde el suelo. Al mejorar microbiología y captura de carbono, convierte campos en sumideros naturales, sistemas que almacenan más CO₂ del que liberan, apoyando su estrategia de descarbonización y mitigación climática.