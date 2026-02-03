Los ingresos de PepsiCo en México cayeron 2.5% en 2025

Los ingresos de PepsiCo en México cayeron a una tasa interanual de 2.5% en 2025, a 6,947 millones de dólares.

En el año fiscal 2025 (concluido en el 27 de diciembre), los ingresos netos consolidados de la empresa ascendieron a 93,925 millones de dólares

PepsiCo opera principalmente en dos segmentos: alimentos, liderado por snacks y botanas, y bebidas no alcohólicas. Ambas divisiones concentran la mayor parte de sus ingresos y se organizan por regiones como Norteamérica, América Latina, Europa y Asia.

PepsiCo en México

PepsiCo mantiene un portafolio líder con marcas icónicas de bebidas como Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Aquafina y 7UP. En alimentos, destacan Lay’s, Doritos, Cheetos, Ruffles, Tostitos y Quaker, además de marcas más recientes como Siete, Sabra y Poppi.

En México, los ingresos de PepsiCo se vieron afectados por factores cambiarios y operativos. Durante 2025, la depreciación del peso frente al dólar tuvo un impacto nominal negativo. Además, el volumen cayó en alimentos, aunque fue parcialmente compensado por otros mercados latinoamericanos.

Bebidas azucaradas

Diversas medidas fiscales aplican impuestos a bebidas con azúcar agregada mediante tasas únicas, graduales o fijas. En México, a partir del 1 de enero de 2026, el impuesto aumentó de 1.64 a 3.08 pesos por litro, aplicable a todas las bebidas azucaradas.

El azúcar impacta los precios de PepsiCo por dos vías principales. Por un lado, el costo de la materia prima, sujeto a alta volatilidad por oferta, demanda, inflación y condiciones climáticas. Por otro, la aplicación de impuestos regulatorios en distintos mercados.

En este contexto, varias jurisdicciones donde opera PepsiCo han implementado o evalúan impuestos específicos a la fabricación o venta de bebidas con edulcorantes calóricos. Estas cargas fiscales influyen directamente en la estructura de costos y en los precios finales.

PepsiCo compite principalmente con The Coca-Cola Company en bebidas y con empresas como Mondelez, Nestlé y Kellogg’s en alimentos. La competencia se centra en precios, marcas, innovación, distribución y adaptación a regulaciones, con presión constante sobre costos y participación de mercado.

Lanzado en 2019, PepsiCo amplió su plan de productividad en 2024 hasta 2030 para aprovechar nuevas oportunidades. La empresa prevé cargos antes de impuestos por 6,150 millones de dólares, principalmente en efectivo, de los cuales 3,600 millones ya se habían incurrido a diciembre de 2025.

En paralelo, PepsiCo impulsa una transformación operativa basada en innovación y digitalización. Desde 2025, implementa centros de capacidad global, inteligencia artificial y modelos de servicios compartidos, con el objetivo de centralizar procesos, mejorar eficiencia y fortalecer su modelo comercial.