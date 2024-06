Eficiência governamental no México em 2024

A eficiência governamental no México subiu uma posição, mas ficou para trás, no World Competitiveness Ranking 2024 do IMD.

Em termos líquidos, passou do 60º para o 59º lugar nesta classificação de competitividade.

Mas, em termos absolutos, manteve-se no 60º lugar. Porquê? Desta vez, o Gana e a Nigéria, que estavam classificados abaixo do México, e Porto Rico, cuja pontuação era melhor do que a do México, entraram no ranking).

Como é que as posições do México relacionadas com a eficiência do governo mudaram nos rankings de 2023 e 2024: finanças públicas (descida de 44º para 48º), política fiscal (subida de 46º para 20º), quadro institucional (descida de 59º para 61º), legislação empresarial (descida de 61º para 63º) e quadro social (permaneceu em 58º).

Eficiência governamental

Em 2024, o Centro de Competitividade Mundial do IMD (WCC) classificou a competitividade de 67 economias de acordo com quatro factores: desempenho económico, eficiência governamental, eficiência empresarial e infra-estruturas.

Estes factores captam vários aspectos da competitividade, como a estabilidade macroeconómica, a política fiscal, a qualidade institucional, a abertura do mercado, o dinamismo empresarial, a inovação, a educação, a saúde e o desempenho ambiental.

A classificação de 2024 mostra que as economias mais competitivas combinam um forte desempenho económico com sectores públicos e privados eficientes e eficazes, infra-estruturas de alta qualidade e capital humano e social.

México

Seguem-se as classificações globais do México em indicadores de eficiência governamental:

Pontos fortes

Taxa de contribuição para a segurança social dos trabalhadores (6).

Barreiras tarifárias (9).

Política do banco central (12).

Taxa de contribuição para a segurança social dos empregadores (13).

Receitas fiscais totais cobradas (16).

Taxa de desemprego – rácio de género (26).

Dias de arranque (27).

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares cobrado (29).

Dívida total das administrações públicas (%) (31).

Rendimento disponível (37).

Pontos fracos

Homicídios (66).

Contratos no sector público (66).

Transparência (66).

Suborno e corrupção (66).

Estado de direito (65).

Economia paralela (65).

Propriedade estatal das empresas (64).

Mercados de capitais (64).

Protecionismo (63).

Criação de empresas (61).

Medidas

As classificações nacionais de competitividade são um ingrediente essencial na formação de estratégias nacionais porque fornecem avaliações abrangentes e objectivas dos pontos fortes e fracos dos países em relação a outros países.

Servem também de referência para medir os progressos e identificar as áreas a melhorar.