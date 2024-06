Efficacité du gouvernement au Mexique en 2024

L’efficacité gouvernementale au Mexique a gagné une position, mais est restée en retrait, dans le classement mondial de la compétitivité 2024 de l’IMD.

En termes nets, il est passé de la 60e à la 59e place dans ce classement de la compétitivité, mais en termes absolus, il est resté à la 60e place.

Pourquoi? Cette fois, le Ghana et le Nigeria, qui étaient classés en dessous du Mexique, et Porto Rico, dont le score était meilleur que celui du Mexique, ont rejoint le classement).

Comment les positions du Mexique liées à l’efficacité du gouvernement ont-elles évolué dans les classements 2023 et 2024 : finances publiques (de 44e à 48e), politique fiscale (de 46e à 20e), cadre institutionnel (de 59e à 61e), législation sur les entreprises (de 61e à 63e) et cadre social (58e).

Efficacité du gouvernement

En 2024, le Centre de compétitivité mondiale (CCM) de l’IMD a classé la compétitivité de 67 économies en fonction de quatre facteurs: la performance économique, l’efficacité du gouvernement, l’efficacité des entreprises et l’infrastructure.

Ces facteurs reflètent divers aspects de la compétitivité, tels que la stabilité macroéconomique, la politique fiscale, la qualité des institutions, l’ouverture des marchés, le dynamisme des entreprises, l’innovation, l’éducation, la santé et la performance environnementale.

Le classement 2024 montre que les économies les plus compétitives combinent une forte performance économique avec des secteurs public et privé efficaces et efficients, des infrastructures de haute qualité et un capital humain et social.

Le Mexique

Voici le classement mondial du Mexique selon les indicateurs d’efficacité du gouvernement:

Points forts

Taux d’imposition de la sécurité sociale pour les employés (6).

Barrières tarifaires (9).

Politique de la banque centrale (12).

Taux d’imposition de la sécurité sociale pour les employeurs (13).

Total des recettes fiscales collectées (16).

Taux de chômage – ratio hommes/femmes (26).

Jours de démarrage (27).

Impôt sur le revenu des personnes physiques (29).

Dette totale des administrations publiques (%) (31).

Revenu disponible (37).

Points faibles

Homicides (66).

Contrats du secteur public (66).

Transparence (66).

Pots-de-vin et corruption (66).

État de droit (65).

Economie parallèle (65).

Propriété des entreprises par l’État (64).

Marchés des capitaux (64).

Protectionnisme (63).

Création d’entreprises (61).

Mesures

Les classements nationaux de la compétitivité sont un ingrédient essentiel dans l’élaboration des stratégies nationales car ils fournissent des évaluations complètes et objectives des forces et des faiblesses des pays par rapport à d’autres pays.

Ils servent également de référence pour mesurer les progrès et identifier les domaines à améliorer.