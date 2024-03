Économies émergentes: dépendance à l’égard du commerce international

Send an email

Outre leur dépendance continue à l’égard des marchés financiers internationaux, de nombreuses économies émergentes sont également très dépendantes du commerce international, notamment des exportations de pétrole et d’autres matières premières.

Fidelity Hastings Street Trust note que ces économies sont particulièrement vulnérables aux ralentissements de l’économie mondiale.

Ces dernières années, les économies de marché émergentes ont été confrontées à une pénurie de crédit international et à un affaiblissement de la demande mondiale pour leurs exportations et, par conséquent, certaines de ces économies ont connu des difficultés importantes et d’autres sont confrontées à des problèmes de récession.

Au cours de la dernière décennie, les pays émergents et les entreprises domiciliées dans ces pays ont acquis des niveaux d’endettement importants.

Bien que certaines économies émergentes aient montré des signes de croissance et de reprise, la poursuite de la croissance dépend des perspectives économiques incertaines en Chine, au Japon, dans l’Union européenne et aux États-Unis.

Au cours des 20 dernières années, les États-Unis et la Chine ont été les deux principaux piliers de la croissance mondiale. Mais, malgré quelques points positifs, la Chine se distingue aujourd’hui par sa faiblesse économique.

Économies émergentes

VanEck VIP Trust a déclaré que le ralentissement du marché immobilier a contribué à la chute des prix chinois d’une année sur l’autre et que la force déflationniste affecte l’économie mondiale.

D’autres centres de croissance tels que l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique ne sont pas encore assez importants pour stimuler la croissance mondiale.

Selon la Banque du Mexique (Banxico), l’économie mondiale a progressé à un rythme plus modéré au quatrième trimestre 2023 qu’au trimestre précédent, même si elle reste résiliente.

Services et industrie manufacturière

Dans l’ensemble, la croissance a été similaire à celle enregistrée au troisième trimestre pour les économies avancées et moins dynamique pour les économies émergentes, bien qu’il subsiste une hétérogénéité dans la dynamique de l’activité économique entre les pays.

Les indices des directeurs d’achat indiquent une légère reprise des services et une atonie persistante de l’activité manufacturière au niveau mondial.

Les économies émergentes connaissent une croissance rapide en termes de production économique, d’industrialisation et de progrès technologiques. La Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie, le Mexique et l’Indonésie en sont des exemples.