Mesures non tarifaires: effets sur le commerce international

Les données empiriques suggèrent que certaines mesures non tarifaires sont des instruments légitimes de politique commerciale, mais que certaines d’entre elles peuvent avoir des effets négatifs sur le commerce et la résilience.

Par conséquent, ces mesures non tarifaires peuvent réduire la capacité du commerce à atténuer les effets des chocs.

C’est le point de vue de Victor Stolzenburg, économiste de recherche à la Division de la recherche économique et des statistiques de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Par exemple, lors de la pandémie de grippe aviaire de 19 ans, les exigences en matière de port d’entrée, c’est-à-dire l’obligation de n’importer certaines marchandises que par certains ports, combinées à un manque d’investissement dans les infrastructures portuaires, ont dans certains cas exacerbé les effets de la crise.

Définition des mesures non tarifaires: il s’agit de restrictions commerciales qui n’impliquent pas directement l’imposition de droits de douane sur les importations et les exportations, mais qui peuvent affecter le commerce international de diverses manières.

Mesures non tarifaires

Jan Hoffmann, chef de la section Facilitation des échanges de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), estime que la diversification des chaînes d’approvisionnement passe par l’utilisation d’un plus grand nombre de ports, l’amélioration du transport et de la logistique, et l’introduction de mesures de facilitation des échanges.

Suite à des simulations au début de la pandémie de Covid-19, la CNUCED a constaté que les coûts du commerce ont augmenté de manière significative, et en particulier les coûts de transport par conteneurs, ce qui a contribué à l’inflation.

Selon la CNUCED, les petits États insulaires en développement (PEID) semblent avoir été les plus durement touchés par la crise du Covid-19, et les secteurs les plus durement touchés par ces chocs ont été les chaînes d’approvisionnement «profondes».

Hoffmann a déclaré que, si l’on prend l’exemple des produits de haute technologie, pour lesquels les liens entre les chaînes d’approvisionnement sont généralement très profonds, la pandémie a démontré que même de faibles variations des coûts de fret et de transport des intrants intermédiaires ont un impact sur le prix du produit final, et que toute interruption ou perturbation de ces chaînes d’approvisionnement peut avoir des effets à la hausse.

Stolzenburg et Hoffmann ont fait part de leur point de vue lors d’une réunion de l’OMC.