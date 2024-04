Economias amigas e fluxos de investimento direto estrangeiro (IDE)

Send an email

O investimento direto estrangeiro (IDE) está a deslocar-se cada vez mais para as economias amigas, conclui uma análise da OMC.

Note-se que o «friend-shoring» consiste em aprofundar as relações e diversificar as cadeias de abastecimento com um maior número de parceiros comerciais fiáveis, a fim de reduzir os riscos para as suas economias.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), os fluxos de IDE de e para as economias emergentes e em desenvolvimento são substancialmente mais baixos para parceiros geograficamente distantes.

Esta sensibilidade à distância geopolítica aumentou em 2018-2021, em comparação com o período 2009-2018, e é particularmente pronunciada em sectores estratégicos como os semicondutores, o equipamento de telecomunicações, o equipamento necessário para a transição ecológica, os ingredientes farmacêuticos e os minerais essenciais.

Economias amigas

Globalmente, os fluxos de IDE cresceram 2,9% de 2022 a 2023, atingindo 1,365 biliões de dólares, de acordo com dados preliminares da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

Um inquérito da Kearney revelou que os investidores prevêem a continuação das tensões geopolíticas em 2024. Oitenta e cinco por cento acreditam que o aumento das tensões geopolíticas irá afetar as decisões de investimento, e as empresas estão a tomar decisões no sentido de se deslocarem para nearshore e/ou friendshore (considerando economias amigas) em reação a estas pressões geopolíticas persistentes.

Os investidores esperam também que um ambiente regulamentar mais restritivo para as empresas, tanto nos mercados desenvolvidos como nos mercados emergentes, seja suscetível de colocar riscos no próximo ano.

A proliferação de políticas industriais e de restrições comerciais, incluindo as relacionadas com as tecnologias emergentes, sugere uma maior complexidade regulamentar que os investidores terão de monitorizar e cumprir em todos os mercados.

Deslocalização

Desde o início da guerra na Ucrânia, o comércio entre blocos hipotéticos compostos por economias com pontos de vista políticos semelhantes (com base nos padrões de votação na Assembleia Geral da ONU, designados por Leste e Oeste) cresceu 4% menos do que o comércio dentro desses blocos.

No entanto, a OMC acrescentou que, até à data, os dados não revelam uma tendência crescente para a regionalização do comércio ou para a sua deslocalização para economias vizinhas.

O aliançamento com os vizinhos dos EUA constitui uma alternativa viável aos imensos obstáculos logísticos com a China. Em 2021, o custo do transporte de um contentor de 40 pés da China para os Estados Unidos subiu para mais de 20 000 dólares, um aumento anual de 500%.