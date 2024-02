Economia mexicana regista ligeira expansão: IMEF

A economia mexicana registou uma ligeira expansão, indicou o IMEF com base nos seus principais indicadores para janeiro de 2024.

De facto, os indicadores IMEF da indústria transformadora e da indústria não transformadora para janeiro sugerem que a economia começou o ano numa zona de expansão.

Em consonância com os resultados do Indicador IMEF para os últimos meses de 2023, que sugeriam um abrandamento da atividade económica, a economia cresceu apenas 0,1% no quarto trimestre de 2023, de acordo com a estimativa atempada do PIB publicada pelo Inegi.

No entanto, os resultados do Indicador IMEF para o primeiro mês deste ano antecipam um arranque melhor do que em dezembro.

Por um lado, o Indicador IMEF da Indústria Transformadora de janeiro aumentou 1,5 pontos em relação a dezembro, situando-se na zona de expansão, com 51,6 unidades.

Por outro lado, o Indicador IMEF Não-Industrial diminuiu marginalmente (-) 0,2 pontos, fechando em 52,0 unidades. O sector dos serviços e comércio continua na zona de expansão, acumulando 24 meses consecutivos nesta zona; no entanto, a taxa de crescimento registou uma ligeira moderação nos últimos meses.

O indicador IMEF varia entre 0 e 100 pontos e o nível de 50 pontos representa o limiar entre uma expansão (superior a 50) e uma contração (inferior a 50) da atividade económica.

Economia mexicana

De acordo com a estimativa atempada do PIB publicada pelo INEGI, a economia mexicana abrandou no quarto trimestre, registando um crescimento trimestral de 0,1%, o que compara com um crescimento trimestral médio de 0,9% nos primeiros três trimestres de 2023.

Este resultado está em linha com os sinais que o Indicador IMEF emitiu ao longo do final do ano, que sugeriam um menor dinamismo económico.

Com os dados completos de 2023, a economia mexicana deveria ter se expandido 3,1% no ano, com crescimento de 3,6, 2,9 e 2,2% na produção industrial, serviços e atividades primárias, respetivamente.

Até ao terceiro trimestre de 2023, a economia expandiu-se a uma taxa média trimestral de 0,9%, acima da média do último ciclo de 0,5%. Embora o abrandamento registado no quarto trimestre de 2023 seja significativo, este ajustamento não implica necessariamente que nos primeiros meses de 2024 a economia continue a observar este menor dinamismo.

De facto, como sugerem os dados do Indicador IMEF para janeiro, a economia poderá ter aumentado a sua taxa de crescimento relativamente a dezembro de 2023.