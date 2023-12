e.GO: parceria com a Bosch e robótica avançada

A e.GO é um fabricante alemão de veículos eléctricos a bateria (BEV) que utiliza robótica avançada no seu sistema de soldadura.

Uma startup académica focada na investigação e desenvolvimento, e com base numa história de experiência na construção de veículos, as suas operações comerciais abrangem a produção e venda de BEVs, juntamente com soluções digitais, tais como várias funcionalidades de aplicações móveis e comunicação over-the-air.

No final de 2022, a e.GO tinha entregue mais de 1.200 VEBs a clientes na Alemanha, que utilizam os veículos e.GO principalmente em ambientes urbanos.

A empresa implementou um sistema de soldadura altamente automatizado utilizando robótica avançada, que produz a estrutura espacial de alumínio, e um processo de montagem inteligente, que poupa recursos em comparação com as tradicionais linhas de montagem grandes e complexas.

A sua solução robótica avançada oferece uma operação de soldadura tridimensional simultânea que monta a estrutura espacial de alumínio 3D em quase sete minutos, com a maior precisão, a menor exposição ao erro humano e tudo ligado e controlado pela sua arquitetura de TI da Internet da Produção (IoP).

Robótica avançada

Orientado para a sustentabilidade e a facilidade de utilização, o design distinto do veículo e.GO combina tecnologia inovadora com uma combinação única de materiais que oferece durabilidade, reutilização e uma boa relação qualidade/preço.

A solução de bateria inovadora da e.GO permite um recarregamento flexível e inteligente, a substituição de toda a bateria, reparações mais fáceis e possíveis actualizações tecnológicas futuras.

A e.GO está pronta para produzir os seus VEBs internamente na sua microfábrica totalmente digital e disruptiva na sua sede em Aachen, Alemanha.

Em paralelo, a e.GO está a preparar o lançamento de uma microfábrica adicional na Macedónia do Norte, que deverá iniciar a produção no decurso de 2025, e o lançamento de outra microfábrica no Sudeste da Europa, que deverá iniciar a produção no segundo semestre de 2025.

Bosch

Além disso, a empresa está a avaliar os esquemas de incentivos federais e estatais existentes com o objetivo de selecionar um estado para a sua potencial MicroFábrica nos Estados Unidos.

Para oferecer aos seus clientes uma gama completa de serviços pós-venda, a e.GO estabeleceu uma parceria com a Bosch, que contribui para uma rede de quase 80 oficinas de assistência em toda a Alemanha.