Droits de douane de rétorsion sur l’acier: la réponse du Mexique aux États-Unis

Le Mexique imposera des droits de douane de rétorsion sur les importations américaines de certains types d’acier si l’administration du président Joe Biden décide d’imposer des droits de douane sur les produits sidérurgiques mexicains.

Tel est l’avertissement lancé par Raquel Buenrostro, secrétaire mexicaine à l’économie, lors d’une conférence de presse.

Il s’agissait également d’une réponse à la possibilité évoquée par Katherine Tai, la représentante américaine au commerce, d’imposer des droits de douane de 25% sur les importations américaines de certains produits sidérurgiques en provenance du Mexique, qui auraient été triangulés à partir d’autres pays.

Buenrostro a démenti de telles pratiques et a mis en avant une série de mesures prises par le Mexique pour maintenir un commerce équitable avec son voisin du nord.

En février 2023, M. Biden a annoncé des augmentations supplémentaires des droits de douane normaux allant jusqu’à 70% sur certains produits en provenance de Russie, notamment la fonte brute, certains produits sidérurgiques et les ferro-alliages, à compter du 1er avril 2023.

Dans le même temps, des droits de douane supplémentaires de 7,5 à 25% continuent de s’appliquer à certaines importations américaines en provenance de Chine, notamment certaines matières premières utilisées dans la production d’acier, des produits sidérurgiques semi-finis et finis et des produits transformés à forte intensité d’acier, conformément à la section 301 de la loi américaine sur le commerce (US Trade Act). 1974.

Le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) procède actuellement à un examen juridique des tarifs de la section 301.

Droits de douane de rétorsion

Les mesures prises par le Mexique sont les suivantes:

Les tarifs de rétorsion sont des mesures commerciales qu’un pays prend en réponse à des actions défavorables d’un autre pays.

Il peut s’agir de politiques commerciales déloyales, de restrictions commerciales injustifiées ou de toute autre pratique que le pays considère comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux.

Le ministère américain du commerce gère une procédure dans laquelle les entreprises américaines peuvent demander et/ou s’opposer à des exclusions temporaires de produits des droits de douane et des quotas de l’article 232.

De nombreux recours juridiques contre les mesures prises au titre de l’article 232 se poursuivent devant le Tribunal du commerce international (CIT) et la Cour d’appel du circuit fédéral (CAFC), cette dernière ayant toujours rejeté les recours constitutionnels et juridiques contre les mesures prises au titre de l’article 232.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) continue d’être saisie de plusieurs contestations des mesures prises au titre de la section 232 et des mesures de rétorsion qui en découlent.